Τα ντέρμπι ΑΕΚ-Άρης και Ίντερ-Μίλαν έρχονται στην COSMOTETV

Στα κανάλια COSMOTE SPORT τα ματς Φιορεντίνα-Γιουβέντους, Νάπολι-Αταλάντα και ο τελικός του Copa Sudamericana

Μεγάλα ποδοσφαιρικά «ραντεβού» έρχονται στην COSMOTE TV την εβδομάδα 21-27/11. Ξεχωρίζει το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη (23/11, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD), καθώς και το «Derby della Madonnina» μεταξύ Ίντερ και Μίλαν (23/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & COSMOTE SPORT 4K). Από το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις Φιορεντίνα-Γιουβέντους (22/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Νάπολι-Αταλάντα (22/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD) για τη 12η αγωνιστική της Serie A, καθώς και ο τελικός του Copa Sudamericana, Λανούς-Ατλέτικο Μινέιρο (22/11, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος (22/11, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), Βόλος ΝΠΣ-Λεβαδειακός (24/11, 18:00, COSMOTE SPORT 2HD & START) και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ (24/11, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν στην διάθεσή τους 8 ματς από τον μαγικό κόσμο του NBA. Μεταξύ αυτών, οι αναμετρήσεις Μάτζικ-Κλίπερς (21/11, 02:00, COSMOTE SPORT 4HD), Χόρνετς-Κλίπερς (22/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD) Μάτζικ-Νικς (23/11, 00:00, COSMOTE SPORT 4HD), 76ers-Χιτ (23/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD), Σανς-Ρόκετς (25/11, 04:30, COSMOTE SPORT 4HD), 76ers-Μάτζικ (26/11, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD), Σέλτικς-Πίστονς (27/11, 00:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Ουόριορς-Ρόκετς (27/11, 05:00, COSMOTE SPORT 4HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Asteras AKTOR-Παναιτωλικός (22/11, 19:30), Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός (23/11, 17:00) και ΠΑΟΚ-Κηφισιά (23/11, 19:00) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22/11, 17:00), Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (22/11, 19:30), Άρσεναλ-Τότεναμ (23/11, 18:30), Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη (22/11, 16:30) και Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο (22/11, 17:15).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο TELEKOM CENTER Athens την Παρτίζαν (25/11, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 21-27/11 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ





Stoiximan Super League (11η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Ατρόμητος» (Σάββατο 22/11, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START & OL SL PASS)

Ολυμπιακός-Ατρόμητος (Σάββατο 22/11, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD & START & OL SL PASS)

Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Ατρόμητος» (Σάββατο 22/11, 22:05, COSMOTE SPORT 1HD & START & OL SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 23/11, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-Άρης (Κυριακή 23/11, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 23/11, 23:15, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Λεβαδειακός» (Δευτέρα 24/11, 17:30, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Βόλος ΝΠΣ-Λεβαδειακός (Δευτέρα 24/11, 18:00, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ» (Δευτέρα 24/11, 19:30, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ (Δευτέρα 24/11, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (12η Αγωνιστική)

Ουντινέζε-Μπολόνια (Σάββατο 22/11, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Κάλιαρι-Τζένοα (Σάββατο 22/11, 16:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους (Σάββατο 22/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Νάπολι-Αταλάντα (Σάββατο 22/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Ελλάς Βερόνα-Πάρμα (Κυριακή 23/11, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Κρεμονέζε-Ρόμα (Κυριακή 23/11, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Λάτσιο-Λέτσε (Κυριακή 23/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Ίντερ-Μίλαν (Κυριακή 23/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Τορίνο-Κόμο (Δευτέρα 24/11, 19:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Σασουόλο-Πίζα (Δευτέρα 24/11, 21:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Cyprus League by Stoiximan (11η Αγωνιστική)

Πάφος-Άρης Λεμεσού (Παρασκευή 21/11, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START)

Roshn Saudi League (9η Αγωνιστική)

Αλ Αχλί-Αλ Καντσία (Παρασκευή 21/11, 19:30, COSMOTE SPORT 2HD)

Αλ Χιλάλ-Αλ Φατέχ (Σάββατο 22/11, 16:40, COSMOTE SPORT 8HD)

Αλ Νασρ-Αλ Καλίγ (Κυριακή 23/11, 19:30, COSMOTE SPORT 3HD)



Sky Bet EFL Championship (16η Αγωνιστική)

Πρέστον-Μπλάκμπερν (Παρασκευή 21/11, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Κόβεντρι-Γουέστ Μπρομ (Σάββατο 22/11, 14:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπέρμιγχαμ-Νόριτς (Σάββατο 22/11, 17:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Κυριακή 23/11, 14:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Copa Sudamericana (Τελικός)

Λανούς-Ατλέτικο Μινέιρο (Σάββατο 22/11, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD)



William Hill Scottish Premiership (13η Αγωνιστική)

Σεντ Μίρεν-Σέλτικ (Σάββατο 22/11, 22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Αμπερντίν-Χαρτς (Κυριακή 23/11, 17:00, COSMOTE SPORT 3HD)

ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA (COSMOTE SPORT 4HD)

Ορλάντο Μάτζικ-Λος Άνζτελες Κλίπερς (Παρασκευή 21/11, 02:00)

Σάρλοτ Χόρνετς-ΛΑ Κλίπερς (Σάββατο 22/11, 20:00)

Ορλάντο Μάτζικ-Νιου Γιορκ Νικς (Κυριακή 23/11, 00:00)

Φιλαδέλφεια 76ers-Μαϊάμι Χιτ (Κυριακή 23/11, 20:00)

Φοίνιξ Σανς- Χιουστον Ρόκετς (Τρίτη 25/11, 04:30)

Φιλαδέφλεια 76rs-Ορλάντο Μάτζικ (Τετάρτη 26/11, 03:00)

Μπόστον Σέλτικς-Ντιτρόιτ Πίστονς (Πέμπτη 27/11, 00:00)

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς- Χιούστον Ρόκετς (Πέμπτη 27/11, 05:00)



Turkish Basketball Super League (9η Αγωνιστική)

Τόφας-Αναντολού Εφές (Κυριακή 23/11, 17:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Φενέρμπαχτσε-Μπούρσασπορ (Κυριακή 23/11, 19:30, COSMOTE SPORT 8HD)



ACB Liga Endesa (8η Αγωνιστική)

Γρανάδα-Ρεάλ Μαδρίτης (Σάββατο 22/11, 19:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Γκραν Κανάρια-Μπαρτσελόνα (Κυριακή 23/11, 20:00, COSMOTE SPORT 7HD)



Lega Basket Serie A (9η Αγωνιστική)

Τρέντο-Τρεβίζο (Σάββατο 22/11, 19:15, COSMOTE SPORT 7HD)

Καντού-Βίρτους Μπολόνια (Κυριακή 23/11, 20:00, COSMOTE SPORT 5HD)



Εκπομπή

Εκπομπή «Pick ‘n Roll» (Τρίτη 25/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD)

ΒΟΛΕΪ



CEV Champions League (Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική Γυναικών)

Μιλάνο-Ολυμπιακός (Τετάρτη 26/11, 21:00, COSMOTE SPORT 6HD)

FIVB Beach Volleyball World Championships (COSMOTE SPORT 6HD)

Προημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 21/11, 10:30)

Προημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 21/11, 11:30)

Προημιτελικός Γυναικών (Παρασκευή 21/11, 12:50)

Προημιτελικός Γυναικών (Παρασκευή 21/11, 13:50)

Ημιτελικός Ανδρών (Σάββατο 22/11, 06:30)

Ημιτελικός Γυναικών (Σάββατο 22/11, 07:30)

Ημιτελικός Ανδρών (Σάββατο 22/11, 10:30)

Ημιτελικός Γυναικών (Σάββατο 22/11, 11:30)

Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Κυριακή 23/11, 06:30)

Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών (Κυριακή 23/11, 07:30)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 23/11, 10:30)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 23/11, 11:30)

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

Αγώνας Πυγμαχίας

Χάρλεμ Γιούμπανκ-Τζος Βάγκνερ (Παρασκευή 21/11, 21:00, COSMOTE SPORT 7HD)



UFC Fight Night

Aρμάν Τσαρουκιάν-Νταν Χούκερ (Σάββατο 22/11, 20:00, COSMOTE SPORT 6HD)



Oktagon 80

Γερμανία, Μόναχο (Σάββατο 22/11, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NFL Regular Season (12η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Χιούστον Τέξανς-Μπάφαλο Μπιλς (Παρασκευή 21/11, 03:15,)

Κάνσας Σίτι Τσιφς-Ιντιανάπολις Κολτς (Κυριακή 23/11, 20:00)

Ντάλας Κάουμποϊς-Φιλαδέλφεια Ινγκλς (Κυριακή 23/11, 23:25)

Λος Άντζελες Ραμς-Τάμπα Μπέι Μπουκανίρς (Δευτέρα 24/11, 03:20)

Σαν Φραντσίσκο 46ers-Καρολάινα Πάνθερς (Τρίτη 25/11, 03:15)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

DAIKIN Bundesliga Handball (13η Αγωνιστική)

Μέλσουνγκεν-Φλένσμπουργκ (Παρασκευή 21/11, 21:00, COSMOTE SPORT 6HD)



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



WRC Σαουδική Αραβία (COSMOTE SPORT 5HD)

SS2 Al Faisaliyah 1 (Πέμπτη 27/11, 07:05)

SS3 Moon Stage 1 (Πέμπτη 27/11, 08:05)

SS4 Kuhlays 1 (Πέμπτη 27/11, 09:00)