01.12.2025 21:39

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

01.12.2025 21:39
Enerwave_Xmas_promo

Η Enerwave παρουσιάζει το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος, σχεδιασμένο με στόχο την απλότητα και τον πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης για όλους τους καταναλωτές.

Με βασικό χαρακτηριστικό την ξεκάθαρη τιμολόγηση, τα προϊόντα της Enerwave, δωδεκάμηνης διάρκειας, προσφέρουν σταθερή ημερήσια χρέωση, ετήσιο πακέτο κατανάλωσης kWh και ενιαίες σταθερές χρεώσεις για όσους ξεπερνούν το επιλεγμένο όριο. Κάθε πρόγραμμα συνοδεύεται από δωρεάν χρήση της υπηρεσίας Green, που διασφαλίζει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται από πιστοποιημένες ΑΠΕ.

Κατηγορίες προϊόντων

  • Χαμηλή Κατανάλωση: από 1€/ημέρα για μικρά νοικοκυριά
  • Μεσαία Κατανάλωση: από 1,50€/ημέρα για οικογένειες ή μικρά γραφεία
  • Υψηλή Κατανάλωση: από 2–3€/ημέρα για μεγάλες κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Business Only: εξατομικευμένες λύσεις για πολύ υψηλές καταναλώσεις
  • * Οι προαναφερθείσες χρεώσεις αφορούν στο κόστος προμήθειας ρεύματος και δεν συμπεριλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις υπέρ τρίτων.

Μεγάλη χριστουγεννιάτικη προωθητική ενέργεια

Με αφορμή την παρουσίαση των νέων προϊόντων, η Enerwave ανακοινώνει μοναδικές προωθητικές ενέργειες για τον Δεκέμβριο, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε νέους και υφιστάμενους πελάτες.

• Μεγάλος Διαγωνισμός: 100% δωρεάν ρεύμα για όλο το 2026

1.000 τυχεροί οικιακοί πελάτες της Enerwave θα κερδίσουν το ηλεκτρικό ρεύμα για όλο το 2026. Ο διαγωνισμός αφορά στους υφιστάμενους πελάτες και σε όσους γίνουν πελάτες από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.

• Δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ αξίας 100€ για νέους πελάτες

Σε συνεργασία με την ΕΚΟ, όλοι οι νέοι πελάτες που θα επιλέξουν τα σταθερά προϊόντα ρεύματος ή φυσικού αερίου θα λάβουν δωροεπιταγή καυσίμων αξίας 100€.

«Με το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για απλότητα, διαφάνεια και «πράσινη» ενέργεια. Παράλληλα, αξιοποιούμε τις συνέργειες εντός του Ομίλου HELLENiQ ENERGY — ξεκινώντας από τη συνεργασία μας με την ΕΚΟ, που διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα – και προσφέρουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, που δημιουργούν πραγματική αξία και αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών μας», τόνισε ο CEO της Enerwave κ. Γ. Mίχος.

Σχετικά με την Enerwave

Η Enerwave αποτελεί τη νέα εταιρεία ενέργειας του Ομίλου HELLENiQ ENERGY. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της Elpedison και με τη δυναμική στήριξη του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, η Enerwave έχει όραμα να παρέχει καινοτόμες, βιώσιμες, εύκολα προσβάσιμες και ανθρωποκεντρικές ενεργειακές λύσεις, τόσο σε οικιακούς όσο και σε επιχειρησιακούς πελάτες. Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, με ένα διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη διαχείρισή της καθώς και με τη σημαντική της παρουσία στην αγορά του φυσικού αερίου, η Enerwave συμβάλει με συνέπεια στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας και φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, δημιουργώντας καλύτερη ενέργεια για όλους.

www.enerwave.gr

