Τρίτος χρόνος επιτυχίας! «ΕΓΩ ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ» της Μαριβίτας Γραμματικάκη | Έναρξη: 23 Νοεμβρίου 2025

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τα sold-out που σημείωσε για 2 συνεχόμενες χρονιές, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του «Από Μηχανής» Θεάτρου παρουσιάζει για 3η χρονιά την παράσταση που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους «Εγώ το ξωτικό» βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μαριβίτας Γραμματικάκη, θεατρική διασκευή της ιδίας και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.

Πώς είναι, άραγε, η ζωή ενός ξωτικού;

Είναι πράγματι υπέροχη, γεμάτη αστερόσκονη, παιχνίδια, καραμέλες και σοκολατένια κέικ, ταξίδια με έλκηθρα πάνω στους πάγους και χιλιάδες ζαχαρωτά;

Αν θέλετε να μάθετε, δεν έχετε παρά να τρυπώσετε στο δάσος των Χριστουγέννων εκεί όπου έρχεται κάθε χρόνο ο σάκος με τα γράμματα των παιδιών για να μπουν μπρος οι μηχανές και να ετοιμαστούν τα δώρα, και να δείτε την ιστορία του Ντελφ, ενός μοναδικού ξωτικού που θα λατρέψετε!

Τί θα συμβεί όμως όταν την τελευταία νύχτα που όλα πρέπει να είναι έτοιμα, το γκρινιάρικο ξωτικό Μουρμούρ σταματήσει τις μηχανές, μπερδέψει τα γράμματα των παιδιών και φέρει τα πάνω – κάτω καθώς όπως λέει, τα ξωτικά είναι εκείνα που κουράζονται όμως ο Αϊ-Βασίλης παίρνει όλη τη δόξα; Τι δώρα θα μοιράσει τώρα ο Αϊ-Βασίλης;

Τρυφερή, αστεία και συγκινητική η ιστορία αυτή θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους στο μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων που δεν είναι άλλος από την αγάπη και τη χαρά της προσφοράς!

Μια όμορφη παράσταση γι’ αυτούς που πιστεύουν στην αγάπη των Χριστουγέννων η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του «Από Μηχανής» Θεάτρου σε πρωτότυπη θεατρική διασκευή από τη συγγραφέα Μαριβίτα Γραμματικάκη και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, για παιδιά Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείου, Α, Β & Γ Δημοτικού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο/διασκευή: Μαριβίτα Γραμματικάκη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Μουσική/Μουσική διδασκαλία: Μαρίνα Χρονοπούλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Μυρτώ Γρηγορίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια γραφιστικών: Michelangelo Bevilacqua

Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We will

Παίζουν (αλφαβητικά)

Αποστόλου Ελίζα, Δαυλίτη Κωνσταντίνα, Μπέτση Πωλίνα, Νταλαμάγκος Στράτος, Ποντίκης Αινείας

Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗ

Πού: «Από Μηχανής» Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

(σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210 5232097

Έναρξη: 23/11/2025

Πότε: Κάθε Κυριακή στις 15:00

Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (ομαδικά 20 ατόμων και πάνω)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210. 5232097

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 70 λεπτά με διάλειμμα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Από 20/12/25 έως και 04/01/2026 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 11:30, Κυριακή στις 11:30 & 15:00

Ειδικές τιμές για σχολεία – Οργάνωση σχολικών επισκέψεων/ group

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210. 5232097, 6906721698 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)

(Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)

Email: [email protected]