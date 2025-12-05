search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:00
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 12:50

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

05.12.2025 12:50
paok_aris_adv
  • Απολαμβάνεις τον αγώνα στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 19:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Άρης (19:30).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςσε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 18:30 έως τις 19:30.

Πέρασαν 4 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Στο προηγούμενο Sports Party πέρασαν οι ακόλουθες 4 ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ:

  • Η ΑΕΚ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα
  • Ο Σφιντέρσκι Κ. ή ο Γιόβιτς Λ. να σκοράρει
  • Καταλογισμός πέναλτι ή κόκκινη κάρτα στον αγώνα
  • Κάρτες Over 6,5 στον αγώνα ή Κόρνερ Over 9,5 στον αγώνα

Δυνατά παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν στην  Premier League, το ματς Άστον Βίλα-Άρσεναλ (Σάββατο, 14:30), στην Bundesliga, το παιχνίδι Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου (Σάββατο, 16:30), στη La Liga, η αναμέτρηση Μπέτις-Μπαρτσελόνα (Σάββατο, 19:30) και στη Serie A, το ντέρμπι Νάπολι-Γιουβέντους (Κυριακή, 21:45).

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα  ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (Σάββατο, 14:30)

  • Γ. Μαρτινέλι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει
  • Μ. Μερίνο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Άρσεναλ να κερδίσει & Over 2,5 γκολ
  • Μ. Ρότζερς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άστον Βίλα να κερδίσει

ΠΑΟΚ-Άρης (Κυριακή, 19:30)

  • Γ. Γιακουμάκης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • Φ. Τσάλοφ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ
  • Λ. Μορόν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρης να κερδίσει

Νάπολι-Γιουβέντους (Κυριακή, 21:45)

  • Νάπολι να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ
  • Οver 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο  & Οver 5,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
  • Κ. Γιλντίζ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Γιουβέντους να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efet-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια Kinder

christougenna-fagito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια τρόφιμα μάς βοηθούν να βρούμε τη φόρμα μας μετά το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

ximika-agrotes-thessaloniki5
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Θέλουν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ (video)

benfika_sporting
ADVERTORIAL

Τα ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νάπολι-Γιουβέντους έρχονται στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 14:59
efet-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια Kinder

christougenna-fagito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια τρόφιμα μάς βοηθούν να βρούμε τη φόρμα μας μετά το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

1 / 3