ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 15:00
10.12.2025 14:02

Red Carpet Alert: Ο Λάκης Γαβαλάς στρώνει το «Κόκκινο Χαλί» του στην Ερμού και κάνει τους περαστικούς star – Λάμψη στη… στιγμή powered by ΣΚΡΑΤΣ

10.12.2025 14:02
Το πιο απρόσμενο pop-up της σεζόν έκαναν ο Λάκης Γαβαλάς με το «Κόκκινο Χαλί» του.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM έστρωσε – κυριολεκτικά – κόκκινο χαλί στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού, και μετέτρεψε τους περαστικούς σε πρωταγωνιστές μιας απρόσμενα glamorous στιγμής.

Με γιορτινή διάθεση και expert tips για λάμψη ενόψει Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, μετέτρεψε τη βόλτα στο κέντρο της πόλης σε … red carpet glory.

Δείτε το βίντεο:

18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

