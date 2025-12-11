«ΡΙΦΙΦΙ»: Επίσημη πρεμιέρα για τη νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας παραγωγής μυθοπλασίας της COSMOTE TV, « ΡΙΦΙΦΙ », πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση παρουσία των συντελεστών της σειράς, εκπροσώπων από τον χώρο της τέχνης, αλλά και 100 νικητών από διαγωνισμό του Magenta Moments στο app της COSMOTE TELEKOM.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κοινό παρακολούθησε τα 2 από τα συνολικά 6 επεισόδια της σειράς, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή.

To καστ του «ΡΙΦΙΦΙ» με τον Παναγιώτη Γαβριηλίδη, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, τον Δημήτρη Μιχαλάκη, Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ και την Φαίη Τσιτσιπή, Υπεύθυνη Περιεχομένου COSMOTE TV

Την επίσημη πρεμιέρα προλόγισε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές της σειράς για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο κ. Γαβριηλίδης σημείωσε: «στην COSMOTE TELEKOM θέλουμε να συνδέουμε τους πελάτες μας με ό,τι είναι σημαντικό για εκείνους και να τους παρέχουμε μοναδικές εμπειρίες. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και με το ΡΙΦΙΦΙ».

(αριστερά προς τα δεξιά) Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, Σωτήρης Τσαφούλιας, σκηνοθέτης του «ΡΙΦΙΦΙ», Φαίη Τσιτσιπή, Υπεύθυνη Περιεχομένου COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ

Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ευχαρίστησε για τη διαχρονική τους συνεργασία την COSMOTE TV, καθώς και τους συντελεστές και όλο το καστ που συμμετείχε στο «ΡΙΦΙΦΙ».

«ΡΙΦΙΦΙ»: Πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου στην COSMOTE TV

H νέα παραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

(αριστερά προς τα δεξιά) Φαίη Τσιτσιπή, Υπεύθυνη Περιεχομένου COSMOTE TV, Σωτήρης Τσαφούλιας, σκηνοθέτης του «ΡΙΦΙΦΙ», Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

(αριστερά προς τα δεξιά) Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Καλλιάνης, Pay TV Director COSMOTE TELEKOM, Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, Φαίη Τσιτσιπή, Υπεύθυνη Περιεχομένου COSMOTE TV, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης. Η σειρά πλαισιώνεται, επίσης, από ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που απαρτίζεται από τους: Αχιλλέα Ζέρβα, Άρη Λεμπεσόπουλο, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Κώστα Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρη Γεροδήμο, Γιώργο Χατζή, Έλη Δρίβα, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Δημήτρη Μάριζα, Γεωργία Συφιανού, Γιώργο Κανέλλη, Φρύνη Θετάκη, Φώτη Θωμαΐδη κ.ά.