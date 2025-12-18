Με λαμπερή και εορταστική διάθεση πραγματοποιήθηκε και φέτος το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ). Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του ΙΜΕ, η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ & Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ο Δημήτρης Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΜΕ, καθώς τα μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

H Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, αρχικά, ευχαρίστησε τον Σύλλογο Φίλων για την αδιάληπτη παρουσία και την καθοριστική του συμβολή, καθώς υποστηρίζει έμπρακτα το πολυδιάστατο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο του ΙΜΕ. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Εφραίμογλου ανακοίνωσε τη νέα παραγωγή που ετοιμάζει το ΙΜΕ, τη διαδραστική περιήγηση στο ανάκτορο της Κνωσσού, του σημαντικότερου μνημείου του Μινωϊκού Πολιτισμού.

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη του Ιδρύματος για τη διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης. Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα γύρω στα 220 μέλη και επιδιώκει να προβάλλει το πολύπλευρο έργο του Ιδρύματος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τις εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα συνέδρια και τα σεμινάρια. Οι Φίλοι, μέσα από την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε μουσεία και εκδρομές σε τόπους με ιδιαίτερη ιστορική αξία συνεισφέρουν ουσιαστικά στο ΙΜΕ.