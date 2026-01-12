Nova: Η καλύτερη δραματική ταινία «Hamnet» στις Χρυσές Σφαίρες 2026 θα προβληθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema

Συνολικά 6 βραβεία σε όλες τις Premium κατηγορίες απέσπασαν οι ταινίες που θα προβληθούν στα κανάλια Novacinema

Οι ταινίες « Hamnet » & « The Secret Agent » απέσπασαν από 2 βραβεία η κάθε μία, ενώ οι ταινίες «Sentimental Value» & « Marty Supreme » απέσπασαν από 1 βραβεία η κάθε μία

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2026. Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 6 βραβεία σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών Χρυσών Σφαιρών 2026 για ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

Η ταινία “ Hamnet ” κέρδισε 2 βραβεία : Καλύτερη Δραματική Ταινία και Α’ Γυναικείου ρόλου για τη Jessie Buckley .

” κέρδισε : Καλύτερη Δραματική Ταινία και Α’ Γυναικείου ρόλου για τη . Η ταινία “ The Secret Agent ” απέσπασε 2 βραβεία : Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Wagner Moura και Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία.

” απέσπασε : Α’ Ανδρικού ρόλου για τον και Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία. Ο Stellan Skarsgard κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για Καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο σε δραματική ταινία για το “ Sentimental Value “.

κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για Καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο σε δραματική ταινία για το “ “. Ο Timothée Chalamet κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Ταινία Μιούζικαλ/Κωμωδία για το “Marty Supreme“.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Η φετινή 83η τελετή των βραβείων Golden Globes μεταδόθηκε LIVE στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από την Κριτικό Kινηματογράφου της Nova, Πολυ Λυκούργου και τον Κριτικό Κινηματογράφου Πάνο Γκένα από το Novacinema1. Σήμερα Δευτέρα 12/1 θα μεταδοθεί υποτιτλισμένη στο Novacinema1 στις 21:00.