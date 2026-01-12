Nova: Η καλύτερη δραματική ταινία «Hamnet» στις Χρυσές Σφαίρες 2026 θα προβληθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2026. Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 6 βραβεία σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών Χρυσών Σφαιρών 2026 για ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!
Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.
Η φετινή 83η τελετή των βραβείων Golden Globes μεταδόθηκε LIVE στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από την Κριτικό Kινηματογράφου της Nova, Πολυ Λυκούργου και τον Κριτικό Κινηματογράφου Πάνο Γκένα από το Novacinema1. Σήμερα Δευτέρα 12/1 θα μεταδοθεί υποτιτλισμένη στο Novacinema1 στις 21:00.
