BULL | Από 2 Φεβρουαρίου στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής

-Δεν έχεις ενοχές;

-Ενοχές; Όχι… Λύπη; Ναι. Ενοχές…;

-Για αυτό που μου έκανες. Δεν χρειαζόταν να με ξεφτιλίσεις έτσι. Δεν νιώθεις-

-Όχι.

Δεν νιώθω τίποτα τέτοιο γιατί μέσα μου ξέρω πως αν δεν ήμουν εγώ θα ήταν κάποιος άλλος που θα σου έκανε το ίδιο.

Το πολυβραβευμένο έργο Bull (2013) του καταξιωμένου Βρετανού συγγραφέα Mike Bartlett (Cock, Love, love, love), παρουσιάζεται στην Πάνω σκηνή του Από Μηχανής θεάτρου από 2 Φεβρουαρίου και κάθε Δεύτερα και Τρίτη στις 9μμ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αποστολόπουλου.

Στο επίκεντρο, το εργασιακό αδιέξοδο του 21ου αιώνα όπως ευφυώς αναδεικνύεται από την αιχμηρή γραφή ενός από τους πιο συναρπαστικούς συγγραφείς του σήμερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Crucible Studio Theatre του Σέφιλντ το 2013, κερδίζοντας το Βραβείο Θεάτρου του Ηνωμένου Βασιλείου για το καλύτερο νέο έργο. Τον Ιανουάριο του 2015 παίχτηκε στο Young Vic Theatre του Λονδίνου και κέρδισε το βραβείο Olivier 2015.

Στο φαινομενικά ακίνδυνο περιβάλλον ενός meeting room, τρεις υπάλληλοι παλεύουν μέχρι τέλους για να κρατήσουν τη θέση τους.

Η επαγγελματική καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, όπου η επιβίωση εξαρτάται από την σιωπή, τη συμμαχία ή την υποταγή.

Με καταιγιστικό ρυθμό, καυστικό χιούμορ και την υποδόρια αίσθηση του τρόμου που κατακλύζει το εργασιακό περιβάλλον, το Bull ξεσκεπάζει την τοξικότητα της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, φωτίζοντας τους μηχανισμούς εξουσίας, τον εκφοβισμό και τη σιωπηλή συνενοχή.

Στον κοινωνικό κορπορατισμό του σήμερα η θεωρία της εξέλιξης επιβάλλει την ανθρωποφαγία, ‘’μια εκκαθάριση για να σώσουμε το είδος μας’’. Υπάρχει άραγε εναλλακτική;

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Mike Bartlett

Μετάφραση: Δημήτρης Γιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αποστολόπουλος

Σκηνικά- Κοστούμια: Βίκυ Πάντζιου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Γραφιστικά: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Social media: Pop Communications

Παραγωγή: 5η Εποχή

Τους ρόλους ερμηνεύουν:

Γιάννης Εγγλέζος, Νάντια Κατσούρα, Στρατής Χατζησταματίου, Δημήτρης Αποστολόπουλος

Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη ώρα 21:00

Από 2 Φεβρουαρίου

Διάρκεια: 60’

Τιμές εισιτηρίων: 18 € | Μειωμένο 15 € φοιτητικό, ανέργων, 65+

Προσφορά για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων 12 €

Προπώληση: more.com

Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο | Τηλ. 210 5223097

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]