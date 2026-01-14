ΡΙΖΕΣ ή πώς να (ξανα)στολίσεις τη στάμνα σου με γκλίτερ – Για 4 παραστάσεις στο Red Jasper Cabaret Theatre

Πέμπτες 22/1, 29/1 & 19/2, 26/2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Τίνος είσαι συ; Και από που μας είσαι; Ταυτότητα. Πόσο τα τοπικά μας βιώματα μας επηρεάζουν; Τι υπάρχει κάτω από το σκληρό, πορτοκαλί περίβλημα μιας στάμνας; Μήπως είμαστε κι εμείς μια στάμνα;

Η Κωνσταντίνα Μαρία Σπυροπούλου (drag persona Destiny Poulos) ρώτησε, έμαθε, της μίλησαν και τώρα καταθέτει στη σκηνή προσωπικά της βιώματα που σχετίζονται με τις Θεσσαλικές ρίζες της, καθώς και άλλων Βλάχων, Καραγκούνηδων και Σαρακατσάνων Θεσσαλίας. Μετά την επιτυχημένη πορεία της παράστασης το 2024, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την (ξανά) απολαύσει για 4 παραστάσεις αυτόν τον χειμώνα!

Η παράσταση κέρδισε το πρώτο βραβείο του 2ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ στο Red Jasper Cabaret Theatre (Ιούνιος 2023). Μέσω μιας εκρηκτικής performance που συνδυάζει θέατρο documento, stand-up, χορό και drag, η Destiny διερευνά το θέμα της ταυτότητας σε σχέση με τα τοπικά βιώματα και μας καλεί να τα πάρουμε όλα σβάρνα και να ανακαλύψουμε το…γκλίτερ μας

( Η performance περιλαμβάνει αποσπάσματα βιωμάτων Βλάχων , Καραγκούνηδων και Σαρακατσάνων Θεσσαλίας.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

“ΡΙΖΕΣ ή πώς να (ξανα)στολίσεις τη στάμνα σου με γκλίτερ”

Σύλληψη- Σκηνοθεσία- Performance: Κωνσταντίνα Μαρία Σπυροπούλου

Ημερομηνίες: Πέμπτες 22/1,29/1, 19/2, 26/2

Ώρα: 21.00

Διάρκεια: 80′ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/rizes-i-pos-na-stoliseis-ti-stamna-sou-me-gkliter/

Φωτογραφίες: Αλκμήνη Πέτρου- Χατζηπαναγιώτου

Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18, Αθήνα.

Πληροφορίες- Κρατήσεις: 2108822551