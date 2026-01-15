ΟΤΕ: Νέα τριετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) με τριετή διάρκεια (από 01-01-2026 μέχρι 31-12-2028) υπέγραψε η Διοίκηση του ΟΤΕ με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η νέα σύμβαση αποτελεί συνέχεια στη μακρά παράδοση υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε, που συνδέουν την επιχειρηματική στρατηγική του ΟΤΕ με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.
H νέα ΕΣΣΕ ενισχύει το σύγχρονο πλαίσιο αμοιβών και παροχών στον ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπει, μεταξύ άλλων:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής δήλωσε:
«Οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία μας. Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνδέει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες με την ευημερία των ανθρώπων μας. Χτίζουμε τον ΟΤΕ του μέλλοντος, μια εταιρεία που πρωταγωνιστεί αξιοποιώντας την τεχνολογία, και ταυτόχρονα παραμένει ανθρώπινη στον πυρήνα της, παρέχοντας στους εργαζομένους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αμοιβών και παροχών και διασφαλίζοντας την ισορροπία οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής.»
Φροντίδα για την οικογένεια
Με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. διατηρούνται παροχές όπως η δαπάνη φύλαξης παιδιών ύψους 250€/μήνα για εργαζόμενους γονείς με παιδί προσχολικής ηλικίας και το γαμήλιο δώρο ίσο με ένα μέσο μηνιαίο μισθό έως 2.000€. Διατηρούνται επίσης οι άδειες με αποδοχές για φροντίδα παιδιού διάρκειας9 μηνών, μητρότητα, μονογονεϊκές οικογένειες, αιμοδοσία, ασθένεια και σπουδές, καθώς και η επιλογή βάρδιας για μητέρες/εγκύους και το μειωμένο ωράριο για λόγους υγείας.
Σε αυτά προστίθενται: η βελτίωση της άδειας εργαζόμενων με ποσοστό αναπηρίας (επιπλέον 2 ημέρες ανά έτος, συνολικά 10), νέα άδεια για εργαζόμενους γονείς παιδιών με αναπηρία (10 ημέρες ετησίως), νέα άδεια για πολύτεκνους γονείς (2 ημέρες ετησίως), νέα άδεια εθελοντισμού.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.