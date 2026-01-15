The Veins of Men – Εκθεση του Jim Cogswell εμπνευσμένη από το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη

Το The Veins of Men, μια ατομική έκθεση μεικτής τεχνικής σχεδίων του καθηγητή της Σχολής Stamps School of Art&Design του Πανεπιστημίου του Michigan, Jim Cogswell, εγκαινιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου.

Το The Veins of Men αποτελεί μια εικαστική απάντηση στις κινηματογραφικές διασκευές του σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη σε τρεις τραγωδίες του Ευριπίδη που πραγματεύονται τον Τρωικό Πόλεμο και τα επακόλουθά του: Ηλέκτρα (1962), Τρωάδες (1971) και Ιφιγένεια (1977). Τα σχέδια βρίσκονται σε στενό διάλογο με το Vinyl Euripides, την εγκατάσταση από αυτοκόλλητο βινύλιο του Cogswell (2022), η οποία εκτείνεται σε τρεις ορόφους του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης γύρω από την παρούσα έκθεση και επίσης ανταποκρίνεται στην κινηματογραφική τριλογία. Ακολουθώντας τις διασκευές του Κακογιάννη, ο Cogswell οικοδομεί πάνω σε μια μακρά παράδοση αναπαραστάσεων αυτών των τραγωδιών, προκειμένου να εξετάσει την ανθρώπινη οδύνη που προκαλούν ο πόλεμος, η ιμπεριαλιστική υπέρβαση και η αλαζονική κατάχρηση της εξουσίας.

Σε κάθε σχέδιο, το κοινό μπορεί να εντοπίσει πολλαπλά πάνελ από την εγκατάσταση, συμπυκνωμένα μέσα σε μία και μόνη εικόνα, προσκαλώντας μας να επανεξετάσουμε το Vinyl Euripides και τις ταινίες στις οποίες βασίζεται, ώστε να αντλήσουμε νέα νοήματα από τις φασματικές τους συγχρονικότητες. Με την επικάλυψη πολλαπλών σκηνών από τις τρεις αφηγήσεις μέσα σε ενιαία κάδρα, ο Cogswell υποδηλώνει τις αθέατες εμπλοκές που δένουν αυτές τις αρχαίες ιστορίες σε ένα τόσο επίμονο όραμα της ανθρώπινης κατάστασης· τον υπαρξιακό ιστό της μοίρας και των περιστάσεων που διέπει τη ζωή του καθενός μας.

Η έκθεση πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από τη Σχολή Τέχνης & Σχεδίου Stamps του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, το Γραφείο Έρευνας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Κλασικών Σπουδών, στο Κολέγιο Λογοτεχνίας, Επιστημών και Τεχνών του ίδιου Πανεπιστημίου.

Info The Veins of Men

Ημερομηνίες Έκθεσης: 16 Ιανουαρίου — 4 Φεβρουαρίου 2026

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα