20.01.2026 13:32

Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή, από 2 Φεβρουαρίου στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

20.01.2026 13:32
komemtzis_parastasi

«Ο πνιγμένος γεννήθηκε στον πάτο της θάλασσας και παλεύει να ’βγει όξω μπας κι ανασάνει μέχρι να τον ετραβήξουνε και πάλι κάτω. Δεν θόλωσα. Πνίγηκα σας λέω. Τώρα μπορώ να το πω.»

Ο Νίκος Κοεμτζής έμεινε στα χρονικά ως ο άνθρωπος που τις απόκριες του 1973 σκότωσε τρεις και τραυμάτισε άλλους επτά «για μια παραγγελιά» σε ένα νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Στο πρώτο θεατρικό έργο σχετικά με την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα, ο Κοεμτζής κάνει μια ευχή την ώρα που ξεψυχά πάνω στον πάγκο με τα βιβλία του στο Μοναστηράκι: να του δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία του για μια τελευταία φορά. Όχι σε ανακριτές κι εισαγγελείς, αλλά μπροστά σε ανθρώπους καθημερινούς.

Τι όπλισε το χέρι του Κοεμτζή; Τι καθόρισε την ψυχή και το μυαλό του μέχρι το μακελειό; Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό και τους κανονικούς ανθρώπους από τα τέρατα; Ο μονόλογος «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή» αποπειράται να προσεγγίσει το πρωτοφανές έγκλημα μέσα από μία αναδρομή στην πολυτάραχη ζωή του ήρωα και στα ιστορικά γεγονότα που τη σφράγισαν.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 15 ετών!

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το θεατρικό έργο “Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή” είναι πρώτα απ’ όλα μυθοπλασία. Μπορεί να βασίζεται σε υπαρκτό πρόσωπο και σε αληθινή ιστορία, αλλά δεν έχει να κάνει με το γεγονός καθ’ αυτό. Όλο το έργο είναι ένας μονόλογος που ισορροπεί πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Το ψυχολογικό υπόβαθρο ενός δολοφόνου που γεννάει πολλά ερωτηματικά. Φταίει ο χαρακτήρας του? Η οικογένεια του; Φταίει η κοινωνία; Η εποχή που ζει;

Η προσέγγισή μου είναι ο θεατής την ώρα της παράστασης να μην παίρνει ανάσα. Σαν να βλέπει μια ταινία δράσης. Δεν παρουσιάζουμε τον Κοεμτζή σαν έναν “ήρωα” ή σαν κάποιον φιλήσυχο πολίτη που ξαφνικά του “γύρισε το μάτι” και άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγγίξει όλους τους θεατές, ακόμα και αυτούς που δεν πάνε συχνά στο θέατρο.

Κώστας Κιμούλης

Συντελεστές

Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος

Φωνή αστυνόμου: Γιώργος Γιαννόπουλος 

Φωνή δικαστή: Χάρης Γρηγορόπουλος

Δημοσιογράφοι: Πάνος Σόμπολος, Σπύρος Χαριτάτος, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και η Ευλαμπία Ρέβη.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Βαγγέλης Γέττου

Σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης

Μουσική: Νίκος Τερζής

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Σκηνικά: Λυδία Κιμούλη

Φωτισμοί: Πέτρος Φιωτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφιάννα Φωτίδη

Συνεργάτης έρευνας: Φώτης Παλαμιώτης

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Zthx4-aEv3I

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Μειωμένο για ομαδικές κρατήσεις (άνω των 10 ατόμων): 10€

Ατέλεια ΣΕΗ: 8€

Διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr 

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 8237333, 6972808525

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google 

Social media – Παράστασης

Σελίδα Facebook

Σελίδα instagram

Ποιος είναι ο Νίκος Κεομτζής

Ο Νίκος Κοεμτζής υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες, αλλά και χαρακτηριστικές φιγούρες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Γεννημένος τον Ιανουάριο του 1938 στο Αιγίνειο Πιερίας, μεγάλωσε σε μια εποχή βαθιάς ιστορικής αναταραχής — από την Κατοχή έως τον Εμφύλιο — κουβαλώντας τα σημάδια της φτώχειας, των διώξεων και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, που σημάδεψαν χιλιάδες οικογένειες της εποχής εκείνης.

Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου 1973, όταν στο νυχτερινό κέντρο “Νεράιδα”, μετά από έντονη λογομαχία «για μια παραγγελιά», σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά. Καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο και οχτώ φορές σε ισόβια για ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Λόγω της εποχής, των οικογενειακών φρονημάτων του και του ποινικού του ιστορικού η φυλακή ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή κατάσταση για εκείνον. Το 1977 η ποινή του μετατρέπεται σε ισόβια. Τελικά αποφυλακίστηκε μετά από 23 χρόνια φυλάκισης στις 29 Μαρτίου του 1996.

