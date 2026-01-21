Η KIEFER στο Davos AI Summit 2026: Ο Χρήστος Πετρόχειλος στο πλευρό κορυφαίων παγκόσμιων ηγετών της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σημαντική παρουσία στο παγκόσμιο στερέωμα της Τεχνητής Νοημοσύνης σημειώνει η Ελλάδα μέσω της συμμετοχής του Χρήστου Πετρόχειλου, CEO της KIEFER και ιδρυτή του Sophea AI, στο Davos AI Summit 2026 με τίτλο «The Inflection of Intelligence: Our World Reimagined». Η κορυφαία διοργάνωση, που πραγματοποιείται σήμερα 21 Ιανουαρίου 2026 στο The Dome στο Davos της Ελβετίας, συγκεντρώνει κορυφαίους επιστήμονες, πρωτοπόρους της βιομηχανίας και διαμορφωτές πολιτικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από όλο τον κόσμο.

Ο Χρήστος Πετρόχειλος συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ «A Shared Future for AI: National Progress, Global Cooperation», που διεξάγεται στη Luminary Stage της διοργάνωσης, δίπλα σε διακεκριμένους ομιλητές όπως ο Alon Stopel (Πρόεδρος του Israel Innovation Authority), ο Alvin Graylin (Stanford HAI Fellow και συγγραφέας του bestseller «Our Next Reality»), ο Karl Zhao (Chief AI Officer, Gabe IO – NVIDIA Strategic Partner) και ο Jose Plehn (Founder & CEO, BrightQuery και OpenData.org).

Το Davos AI Summit, διοργανώνεται από το Imagination in Action (IIA) σε συνεργασία με το MIT CSAIL, το Stanford HAI, το Forbes και τη Deloitte. Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται κορυφαία ονόματα όπως οι Andrew Ng (DeepLearning.AI), Daniela Rus (Διευθύντρια MIT CSAIL), Eric Schmidt (πρώην CEO Google), Yann LeCun, Yoshua Bengio και η Sally Kornbluth (Πρόεδρος του MIT).

Η παρουσία του Χρήστου Πετρόχειλου στο Davos αναδεικνύει τη δυναμική της Ελλάδας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη σημαντική συνεισφορά της KIEFER στη δημιουργία sovereign AI λύσεων. Όπως τόνισε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Όταν λέμε sovereign AI, δεν εννοούμε απλώς να έχεις AI στη χώρα σου. Εννοούμε να κατέχεις την ίδια τη νοημοσύνη: τα δεδομένα σου, τα μοντέλα σου, την υποδομή σου, την ασφάλειά σου, τη διακυβέρνησή σου – και πάνω απ’ όλα, την ικανότητά σου να καινοτομείς χωρίς να εξαρτάσαι από τις αποφάσεις κάποιου άλλου. Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται μορφή εθνικής ισχύος, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η Άμυνα. Και αν μια χώρα δεν ελέγχει το AI stack της, κινδυνεύει να γίνει καταναλωτής νοημοσύνης αντί για παραγωγός νοημοσύνης».

Η εταιρεία αναπτύσσει ένα πλήρες ελληνικό AI model stack, με εφαρμογές όπως το Sophea LLM με αυξημένες δυνατότητες συλλογιστικής, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, τα Sophea W1/W2

για προηγμένη κατανόηση ομιλίας, τα Sophea ASR K1/K2 για υψηλής ακρίβειας μετατροπή ελληνικής ομιλίας σε κείμενο, το Sophea TTS για φυσική παραγωγή ελληνικής ομιλίας, καθώς και ένα επίπεδο δημιουργίας AI agents, όπου τα μοντέλα AI έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εργασίες νομικής υποστήριξης, λογιστικής υποστήριξης, πρόβλεψης ενέργειας κ.α.

Το Sophea AI αποτελεί το πρώτο ελληνικό Large Language Model (LLM) που έχει αναπτυχθεί πλήρως στην Ελλάδα, με κορυφαίες επιδόσεις στην ελληνική γλώσσα – επιτυγχάνοντας ακρίβεια 95,77% σε ελληνικές δοκιμές αξιολόγησης, ξεπερνώντας κατά πολύ τα διεθνή ανταγωνιστικά μοντέλα. Παράλληλα, το Sophea Meet, η enterprise πλατφόρμα meeting intelligence, διαθέτει Word Error Rate κάτω από 15% – έναντι 35-40% των διεθνών ανταγωνιστών – με πλήρη κυριαρχία δεδομένων και συμμόρφωση με τον GDPR και τον AI Act.

Όπως υπογράμμισε ο Χρήστος Πετρόχειλος: «Αν δεν χτίζεις AI στη δική σου γλώσσα – στα ελληνικά, για παράδειγμα – τότε χάνεις κάτι βαθύτερο από την ακρίβεια. Χάνεις το πολιτισμικό νόημα, τη νομική ακρίβεια, την ταυτότητα και την εμπιστοσύνη. Τα ελληνικά είναι γλώσσα φιλοσοφίας, επιστήμης με πολλές μικροδιαφοροποιήσεις – αλλά και μια γλώσσα με πολύπλοκη γραμματική, δομή και συμφραζόμενα στα οποία τα παγκόσμια μοντέλα συχνά αστοχούν. Έτσι, η sovereign AI αφορά επίσης στη διασφάλιση ότι έλληνες πολίτες, εταιρείες και θεσμοί μπορούν να εργάζονται με την AI φυσικά – στα ελληνικά – με αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια».

Αναφερόμενος στη διεθνή συνεργασία, ο Χρήστος Πετρόχειλος τόνισε: «Για μένα, η παγκόσμια συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να κλιμακωθεί η AI υπεύθυνα και ισότιμα. Καμία χώρα, καμία εταιρεία και κανένα οικοσύστημα δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον μόνο του – γιατί η AI κινείται πολύ γρήγορα, σε πάρα πολλές βιομηχανίες, και επηρεάζει τους πάντες. Στην KIEFER, πιστεύουμε ότι η συνεργασία πρέπει να είναι πρακτική, όχι απλώς διπλωματική. Αυτό σημαίνει πραγματικές συνεργασίες μεταξύ ηγετών τεχνολογίας, βιομηχανίας και κυβερνήσεων – για να επιταχυνθεί η υλοποίηση, να μοιραστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργηθεί μετρήσιμος αντίκτυπος».

Σε αυτό το πλαίσιο, η KIEFER έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς: με την NVIDIA για προηγμένη AI υποδομή, εκπαίδευση και ανάπτυξη οικοσυστήματος, με την Unitree στον τομέα της ρομποτικής – καθώς η επόμενη φάση της AI δεν είναι μόνο ψηφιακή, αλλά και φυσική: AI σε μηχανές που λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο – και με την Vast, καθώς τα δεδομένα και η νοημοσύνη σε κλίμακα απαιτούν ισχυρές πλατφόρμες για απόδοση, αξιοπιστία και ασφαλή enterprise deployment.

Ο Χρήστος Πετρόχειλος πρότεινε τρεις πυλώνες παγκόσμιας συνεργασίας: «Η παγκόσμια συνεργασία πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις πυλώνες: πρώτον, κοινά πρότυπα ασφάλειας και πλαίσια αξιολόγησης. Δεύτερον, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργατικού δυναμικού, ώστε το ταλέντο να αξιοποιείται παγκοσμίως. Τρίτον, κοινές υλοποιήσεις, μετατρέποντας την έρευνα σε παραγωγικότητα για πραγματικές οικονομίες. Αν τα καταφέρουμε σωστά, η AI δεν γίνεται απλώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – αλλά κοινή μηχανή προόδου».

Η KIEFER, με 11 χρόνια πορείας, έχει εξελιχθεί από πρωτοπόρο στον τομέα της ενέργειας σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία AI infrastructure, με παράδοση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω των 600MW και συνολική δυναμικότητα σχεδιασμού που υπερβαίνει τα 3GW. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα από τα πρώτα AI «εργοστάσια» στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για την τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Χρήστος Πετρόχειλος τόνισε: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα χτίσει απλώς sovereign AI για τον εαυτό της – η Ελλάδα θα διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο ως AI hub για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε σταυροδρόμι της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής – και έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε η γέφυρα της περιοχής για αξιόπιστες AI υποδομές, υπολογιστική ισχύ τροφοδοτούμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και enterprise-grade μοντέλα. Η Ελλάδα έδωσε στον κόσμο τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία και το θέατρο. Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε ξανά: AI που σέβεται τους ανθρώπους, τη γλώσσα και την εθνική δυνατότητα – όχι απλώς την κλίμακα».