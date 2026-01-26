Frida Kahlo: Beyond the Icon, The Immersive Experience – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Μέσα από πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής, ξεδιπλώνονται οι πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της Φρίντα Κάλο. Μία εμπειρία έμπνευσης, δύναμης και δημιουργικότητας που μαγεύει όλες τις ηλικίες.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ



Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος Beyond the Icon, η έκθεση προσεγγίζει τη Μεξικανή δημιουργό πέρα από τον καθιερωμένο μύθο και την εικόνα/σύμβολο που τη συνοδεύει. Δεν περιορίζεται στο έργο της ως εικαστική παρακαταθήκη, αλλά εμβαθύνει στη ζωή της, μία ζωή γεμάτη σωματικές δοκιμασίες, συναισθηματικές συγκρούσεις και διαρκείς περιπέτειες. Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη αφήγηση, η έκθεση φωτίζει τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη βιωματική εμπειρία και την καλλιτεχνική της έκφραση, αποκαλύπτοντας την Φρίντα όχι μόνο ως εμβληματική καλλιτέχνιδα, αλλά ως άνθρωπο που μετέτρεψε τον πόνο, την αντίσταση και την προσωπική της ιστορία σε καθολική τέχνη.



ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ



Ο ΒΩΜΟΣ, γεμάτος συμβολισμούς, αφιερωμένος στην Κάλο σου ψιθυρίζει ιστορίες μιας άλλης ζωής, στην Ημέρα των Νεκρών (Día de Muertos, μεξικανικό έθιμο, κατά το οποίο οι ζωντανοί γιορτάζουν την επανένωσή τους με τις ψυχές όσων έχουν φύγει).



Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΑ, μία ψηφιακή εγκατάσταση που σε παρακινεί να εξερευνήσεις ένα ονειρικό τοπίο γεμάτο χρώμα και κίνηση με τα σύμβολα που ορίζουν την αισθητική της Φρίντα Κάλο.



Η ΣΤΙΓΜΗ που ο χρόνος σταμάτησε. Ένα ψηφιακό έργο τέχνης με τρισδιάστατη προβολή που αποτυπώνει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο.



ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ σε καλεί εκεί όπου γεννήθηκε η τέχνη της Φρίντα, στο ίδιο της το κρεβάτι. Μία ποιητική καλλιτεχνική εγκατάσταση για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια.

