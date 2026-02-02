Φεβρουάριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Μουσική, Συζητήσεις και Νυχτερινές Περιπέτειες!

Με ένα πρόγραμμα που εκτείνεται από τη κλασική μουσική έως τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και από τις θεματικές ξεναγήσεις, τα οικογενειακά προγράμματα έως και μια νυχτερινή περιπέτεια για παιδιά, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Φεβρουάριο με δράσεις που αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του!

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 | Κουιντέτο με πιάνο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών



Το Μουσείο Μαρία Κάλλας συνεργάζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, φιλοξενώντας μια ξεχωριστή συναυλία που μας μεταφέρει στον πλούσιο και εκφραστικό κόσμο του ύστερου ρομαντισμού, φωτίζοντας δύο διαφορετικές αλλά συγγενείς μουσικές παραδόσεις της Κεντρικής Ευρώπης.



Τα δύο κουιντέτα με πιάνο της συναυλίας, γραμμένα το 1887 και το 1914, ανήκουν στον κόσμο του ρομαντισμού και συνομιλούν μέσα από κοινές αισθητικές και εκφραστικές αφετηρίες.



Και τα δύο αντλούν έντονα από την εθνική μουσική παράδοση των συνθετών τους, του Αντονίν Ντβορζάκ και του Ερνέ Ντοχνανι, ενσωματώνοντας λαϊκά στοιχεία σε μια λόγια μορφή υψηλής δεξιοτεχνίας.



Η δυναμική και ισότιμη αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πιάνο και τα έγχορδα καθιστά τα έργα αυτά από τα πιο γοητευτικά του ρεπερτορίου του κουιντέτου με πιάνο.



Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | Μία Νύχτα, Δύο Μουσεία Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου – Μουσείο Μαρία Κάλλας.



Αν θέλεις να γνωρίσεις δύο σημαντικά μουσεία της Αθήνας μέσα στη νύχτα, έχεις κάνει τη σωστή επιλογή! Αν αγαπάς τα μυστήρια, αν δεν φοβάσαι το σκοτάδι, αν εντυπωσιάζεσαι από τα παλιά εργοστάσια, αν μαγεύεσαι από τη μουσική και το θέατρο, πάλι διάλεξες σωστά!



Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, μια μοναδική εμπειρία σε περιμένει, όχι σε ένα, αλλά σε δύο μουσεία, όχι τη μέρα, αλλά τη νύχτα! Επειδή το θέατρο αγαπά το φως και την ενέργεια κι επειδή το φως δίνει άλλη διάσταση στη θεατρική τέχνη, αυτή τη νύχτα ενώνονται για να δημιουργήσουν κάτι μαγικό για μικρούς και μεγάλους!



Δύο αγαπημένα μουσεία του Δήμου Αθηναίων, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και το Μουσείο Μαρία Κάλλας, συμπράττουν για ακόμη μία φορά για να χαρίσουν μια απολαυστική εμπειρία από τις 18.00 – 23.00, για οικογένειες με παιδιά 6-10 ετών με έμπνευση από τη δύναμη του φωτός και τη μαγεία του θεάτρου.



Κυνήγι θησαυρού, εικαστικό εργαστήριο STEAM, θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα, εργαστήριο κατασκευής θεατρική μακέτας, μουσική, όπως και αλμυρές και γλυκιές λιχουδιές, περιμένουν τους συμμετέχοντες τη βραδιά αυτή. Το παιχνίδι και η εξερεύνηση γίνεται ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για να ανακαλύψουν μικροί και μεγάλοι, τόσο το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα, όσο και τη ζωή και το έργο της μεγάλη ντίβας της Όπερας, Μαρίας Κάλλας.



Γιατί όταν τα μουσεία κλείνουν, τα εκθέματα αρχίζουν να ψιθυρίζουν ιστορίες!

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 | Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο: Αλέξης Καλοφωλιάς

Μετά το λυρικό άνοιγμα της σειράς, τα «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» αλλάζουν μουσική σελίδα και αυτή τη φορά, η σκηνή του τρίτου ορόφου του μουσείου φιλοξενεί τον κόσμο του ελληνικού rock και της ανεξάρτητης δημιουργίας.

Ο Αλέξης Καλοφωλιάς, γνωστός και ως Alex K, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής rock σκηνής. Μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του με τους The Last Drive, τους Earthbound και τους Thee Holy Strangers, την εκτενή δισκογραφία, την παραγωγή δίσκων, την μετάφραση σημαντικών μουσικών και λογοτεχνικών έργων, καθώς και τη δουλειά του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, έχει διαμορφώσει μια πολυδιάστατη και διαρκώς εξελισσόμενη δημιουργική ταυτότητα.

Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, συναντά τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Φλωράκη σε μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο και τα βιβλία, με αφετηρία τις γνωστές αλλά και λιγότερο φωτισμένες πλευρές της πορείας του. Η βραδιά ολοκληρώνεται με ζωντανή μουσική, με τον Αλέξη Καλοφωλιά να ερμηνεύει παλαιότερα και νέα τραγούδια του μαζί με τον κιθαρίστα Στέφανο Φλώτσιο.

Η σειρά live music sessions του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας διοργανώνει από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, Kosmos 93.6). Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον τρίτο όροφο του μουσείου, κάθε συνάντηση φιλοξενεί διαφορετικό καλλιτέχνη και μας ταξιδεύει σε ένα διαφορετικό μουσικό είδος, μεταμορφώνοντας την κάθε βραδιά σε μια μυσταγωγική εμπειρία: ένας διάλογος πάνω στη μουσική, την προσωπική ιστορία κάθε δημιουργού και το τώρα της ζωντανής performance.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ



Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 21 & 28 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | Νέοι Δημιουργοί στο Μουσείο: Σύνδεση και ΣυναισθήματαΠώς συνδεόμαστε με τη μουσική και μεταξύ μας; Εμπνευσμένοι από την τέχνη της Μαρίας Κάλλας, παιδιά και γονείς εξερευνούν το ηχόχρωμα, την ακρόαση και τη συνεργασία. Μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, κάθε φωνή βρίσκει τη θέση της σε ένα κοινό σύνολο. Όλοι μαζί δημιουργούν μια πρωτότυπη σύνθεση, η οποία ηχογραφείται και προσφέρεται σε αρχείο MP3 ως ανάμνηση της εμπειρίας.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τη Μαρκέλλα Σκούρτη.Ηλικίες: 6-12 ετών

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | MCM BABIES | Τα χρώματα χορεύουν

Μουσική, κίνηση και εικαστικά συνδυάζονται για να συνθέσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στο Μουσείο. Πώς ένα βρέφος αντιλαμβάνεται τον χρόνο, την κίνηση, τα χρώματα και τη μουσική; Πώς θα εκφραστεί; Η έμπνευση προέρχεται από το έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη Jackson Pollock σε συνδυασμό με τους ήχους της όπερας που ακούγονται μέσα στο Μουσείο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, βρέφη και συνοδοί θα εξερευνήσουν την τέχνη της αφηρημένης ζωγραφικής του Pollock, μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη σωματική κίνηση, τη συντονισμένη δράση και την αισθητηριακή αντίληψη.

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αισθητική αντίληψη των βρεφών.

Ηλικίες: 8-36 μηνών

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | MCM KIDS | Η όπερα γίνεται παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο! Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες: Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ηλικίες: 5-10 ετών

