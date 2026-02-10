search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
10.02.2026

Απεβίωσε η μουσικός της Ορχήστρας της ΕΛΣ Αγχάραντ Γκρήφυδ

10.02.2026 15:33
griffith

Η διακεκριμένη τσελίστα Αγχάραντ Γκρήφυδ, μόνιμο μέλος της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για πάνω από 25 χρόνια, απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Η Αγχάραντ Γκρήφυδ (Angharad Griffith), γεννημένη στην Ουαλία, ξεκίνησε τσέλο στο Μόναχο, ενώ συνέχισε σπουδές στο Διεθνές Κέντρο Τσέλου της Σκοτίας και στη Βασιλική Ακαδημία.

Από το 1983 ζούσε στην Ελλάδα, όπου και πήρε το δίπλωμά της με άριστα παμψηφεί και διάκριση από τον Ελευθέριο Παπασταύρου. Το 2000 έγινε μέλος της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επιπλέον, συμμετείχε σε σύνολα μουσικής δωματίου, ενώ έδινε συναυλίες συστηματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκφράζουν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

