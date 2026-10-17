Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ – «Με έριξαν κάτω και με κλωτσούσαν περίπου 50 φορές» (Photos/Video)

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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ομάδα μασκοφόρων Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στην Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ της Washington Post, Χάιντι Λεβίν (Heidi Levine), την ώρα που εκείνη κατέγραφε περιστατικά βίας εναντίον Παλαιστινίων αγροτών.

Η δημοσιογράφος βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος, δεχόμενη αλλεπάλληλα χτυπήματα και κλωτσιές, ενώ οι επιτιθέμενοι της άρπαξαν τον φωτογραφικό εξοπλισμό και προσωπικά αντικείμενα.

Η βραβευμένη δημοσιογράφος τραυματίστηκε σοβαρά την Παρασκευή (16/10), κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, με τη φωτορεπόρτερ να εμφανίζεται πεσμένη σε χωμάτινο μονοπάτι και τουλάχιστον τρεις άνδρες να βρίσκονται γύρω της.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Λεβίν χρειάστηκε νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων κατάγματα σε τέσσερις σπονδύλους και ένα πλευρό, καθώς και βαθύ τραύμα σε δάχτυλο του χεριού της.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν μαζί με άλλους δημοσιογράφους στην περιοχή για να καλύψει τη συγκομιδή της ελιάς από Παλαιστίνιους κατοίκους, όταν είδε ομάδα δεκάδων μασκοφόρων να κατεβαίνει από έναν κοντινό λόφο.

«Σήμερα δέχθηκα μια βίαιη επίθεση. Είδαμε από μακριά, στην κορυφή του λόφου, τουλάχιστον 50 μασκοφόρους άνδρες», περιέγραψε. Οι άνδρες κινήθηκαν γρήγορα προς το μέρος των δημοσιογράφων και των αγροτών, με τη Λεβίν να βρίσκεται στο στόχαστρό τους.

«Μου επιτέθηκαν και με έριξαν στο έδαφος. Ευτυχώς φορούσα το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κράνος μου, διαφορετικά πιθανότατα δεν θα ήμουν καν εδώ, γιατί συνέχισαν να με κλωτσούν ξανά και ξανά», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η επίθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, ενώ οι δράστες δεν σταμάτησαν ακόμη και όταν προσπάθησαν να τη σηκώσουν από το έδαφος.

«Μετά από δέκα λεπτά προσπάθησαν να με σηκώσουν, αλλά με έσπρωξαν ξανά κάτω και συνέχισαν να με κλωτσούν», περιέγραψε.

Η ίδια εκτίμησε ότι δέχθηκε περίπου 50 κλωτσιές, ενώ προσπαθούσε απεγνωσμένα να προστατευθεί και να κρατήσει τις φωτογραφικές της μηχανές. Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να της αφαιρέσουν τις κάμερες, το κινητό της τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ όσων της έκλεψαν ήταν και το διαβατήριο και το πορτοφόλι της. Η Λεβίν ανέφερε ότι σώθηκε χάρη στην παρέμβαση Παλαιστινίων συναδέλφων της, οι οποίοι κατάφεραν να την απομακρύνουν από το σημείο.

«Το μόνο που θυμάμαι μετά είναι ότι Παλαιστίνιοι κατάφεραν να έρθουν, να με σώσουν και να προσπαθήσουν να με μεταφέρουν», είπε χαρακτηριστικά.

Οι σοβαροί τραυματισμοί και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά την επίθεση, διασώστες παρέλαβαν την Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθεί για νοσηλεία.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εκδορές, τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της και κάταγμα πλευρού. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες ιατρικές εκτιμήσεις αποκάλυψαν σοβαρότερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τη Washington Post και το Associated Press, η Λεβίν υπέστη κατάγματα σε τέσσερις σπονδύλους και ένα πλευρό, ενώ είχε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της.

Ιδιαίτερα σοβαρός ήταν και ο τραυματισμός της σε δάχτυλο του χεριού της, όπου προκλήθηκε βαθύ τραύμα που χρειάστηκε χειρουργική αντιμετώπιση. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε σταθερή.

Στο βίντεο από το νοσοκομείο, η Λεβίν εμφανίζεται εμφανώς καταπονημένη, με επιδέσμους στο αριστερό χέρι και με τη φωνή της να τρέμει καθώς περιγράφει όσα συνέβησαν.

Δεκάδες μασκοφόροι επιτέθηκαν σε αγρότες και δημοσιογράφους

Η επίθεση στη Λεβίν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ευρύτερων επεισοδίων κοντά στο χωριό Αμπού Φάλαχ, όπου Παλαιστίνιοι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί για την ετήσια συγκομιδή της ελιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν, δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι κατέβηκαν από κοντινό λόφο και επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους.

Ορισμένοι φορούσαν μαύρα ή γκρίζα ρούχα και κρατούσαν ρόπαλα, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν σφεντόνες για να εκτοξεύουν πέτρες.

Οι επιτιθέμενοι φέρονται επίσης να πυρπόλησαν ελαιόδεντρα και οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το CBS News καταγράφονται περίπου 20 μασκοφόροι να κατεβαίνουν από την περιοχή ενός ισραηλινού οικισμού προς τους ελαιώνες, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονται δύο οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες κι ένας τραυματισμένος Παλαιστίνιος.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, από τα επεισόδια τραυματίστηκαν και αρκετοί Παλαιστίνιοι.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επιθέσεις είχαν συντονισμένο χαρακτήρα και ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή δεν επενέβησαν εγκαίρως για να τις αποτρέψουν.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κινητοποιήθηκαν ύστερα από αναφορές για βίαιη αντιπαράθεση και χρησιμοποίησαν μέσα διάλυσης πλήθους, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται.

Οργή από τη Washington Post: «Ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για δημοσιογράφο»

Η επίθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Washington Post, η οποία καταδίκασε τον ξυλοδαρμό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση.

Ο εκτελεστικός διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας, Ματ Μάρεϊ, επιβεβαίωσε ότι η Λεβίν δέχθηκε επίθεση ενώ εκτελούσε δημοσιογραφική αποστολή στη Δυτική Όχθη.

Επισήμανε μάλιστα ότι έφερε ευδιάκριτη σήμανση που την αναγνώριζε ως δημοσιογράφο, καθώς φορούσε προστατευτικό γιλέκο με την ένδειξη PRESS.

«Σήμερα το πρωί, η φωτογράφος της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, δέχθηκε επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους ενώ κάλυπτε γεγονότα στη Δυτική Όχθη», ανέφερε.

Στην ανακοίνωσή του, ο Μάρεϊ εξέφρασε την ανακούφιση της εφημερίδας για το γεγονός ότι η φωτορεπόρτερ έλαβε ιατρική περίθαλψη και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον.

Η αντίδραση των ΗΠΑ και οι εκκλήσεις για διερεύνηση

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τον τραυματισμό της Αμερικανίδας δημοσιογράφου, καταδικάζοντας τη βία στη Δυτική Όχθη και υποστηρίζοντας την ανάγκη λογοδοσίας των υπευθύνων.

Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι οι αμερικανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και είναι έτοιμες να παράσχουν την κατάλληλη προξενική συνδρομή.

Τι απαντά ο Νετανιάχου για την επίθεση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τοποθετήθηκε για το περιστατικό, αναφέροντας ότι το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα τη βία εναντίον οποιουδήποτε, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση του γραφείου του επισημάνθηκε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η διατύπωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Washington Post, η οποία υπογράμμισε ότι τα στοιχεία για τον ξυλοδαρμό της Λεβίν είναι σαφή και καταγεγραμμένα.

Ποια είναι η Χάιντι Λεβίν

Η Χάιντι Λεβίν είναι μία από τις πλέον έμπειρες Αμερικανίδες φωτορεπόρτερ που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, έχοντας καλύψει επί δεκαετίες πολέμους, συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Έχει εργαστεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καταγράφοντας με τον φακό της τόσο στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις συνέπειές τους στον άμαχο πληθυσμό.

Έχει επίσης καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το έργο της έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Το 2015 τιμήθηκε με το βραβείο Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award, το οποίο αναγνωρίζει το θάρρος γυναικών φωτορεπόρτερ που εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες.

Η επίθεση που δέχθηκε στη Δυτική Όχθη έρχεται να προστεθεί στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι κατά την κάλυψη της σύγκρουσης και των περιστατικών βίας στην περιοχή.

Η ίδια επέζησε χάρη στον προστατευτικό εξοπλισμό της και την παρέμβαση των Παλαιστινίων συναδέλφων της, οι οποίοι κατάφεραν να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

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