Εθελοντική αιμοδοσία στο Σπίτι της Κύπρου με εκατοντάδες σπουδαστές στρατιωτικών σχολών

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Με τη συμμετοχή εκατοντάδων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο Σπίτι της Κύπρου, σε μια πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη συμβολή της νέας γενιάς στην κοινωνική προσφορά.

Τη δράση διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και την Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Αθήνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΕΑ, οι σπουδαστές ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, και η πρόξενος, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου.

Στόχος η σταθερή συμμετοχή των νέων στην αιμοδοσία

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων συνεργασιών για την καλλιέργεια του εθελοντισμού και την προώθηση της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των νέων.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Αυγουστίδης ευχαρίστησε τους σπουδαστές για την ανταπόκρισή τους και χαρακτήρισε την εθελοντική αιμοδοσία ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Το ΕΚΕΑ ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τους συνεργαζόμενους φορείς, επισημαίνοντας ότι η προσέλκυση νέων εθελοντών και η διατήρηση της συμμετοχής τους αποτελούν βασικό ζητούμενο της κοινής προσπάθειας.

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