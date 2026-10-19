Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

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Η waterdrop®, το διεθνές brand ενυδάτωσης με έδρα την Αυστρία και περισσότερους από 5 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοινώνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια νέα προσέγγιση στην καθημερινή ενυδάτωση, που συνδυάζει τη γεύση και την καινοτομία.

Η παρουσία της waterdrop® στην Ελλάδα ξεκινά μέσω του ελληνικού ηλεκτρονικού καταστήματος στις 30 Οκτωβρίου, από το οποίο οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στην πλήρη γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παράλληλα, η waterdrop® σχεδιάζει την ανάπτυξη φυσικού δικτύου καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος μέσα στους επόμενους μήνες. Η είσοδος στην ελληνική αγορά εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο επέκτασης της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ευεξία. Για την υποστήριξη της ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, η waterdrop® συνεργάζεται με τη VETO A.E., μια καταξιωμένη εταιρεία διανομής διεθνών αθλητικών brands στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της και την εμπειρία της στην εγχώρια αγορά.

Ο Martin Murray, ιδρυτής και CEO της waterdrop®, δηλώνει: «Στην Ελλάδα οι άνθρωποι περνούν τον χρόνο τους σε εξωτερικούς χώρους, λόγω του καλοκαιριού, του δραστήριου τρόπου ζωής τους και της βαθιάς σύνδεσης με τη φύση και τη θάλασσα. Όλα αυτά την καθιστούν το ιδανικό κοινό για τη waterdrop®. Ο στόχος μας είναι απλός: να κάνουμε την καθημερινή κατανάλωση νερού μια απολαυστική συνήθεια. Επιθυμούμε έναν κόσμο χωρίς πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό το όραμα με τους Έλληνες καταναλωτές».

Microdrinks

Το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν της waterdrop® είναι τα Microdrinks, μικροί κύβοι χωρίς ζάχαρη, με εκχυλίσματα φρούτων και φυτών και προσθήκη βιταμινών. Αρκεί να προσθέσει κανείς έναν κύβο σε 400–600 ml απλού ή ανθρακούχου νερού, να τον αφήσει να διαλυθεί και να απολαύσει ένα δροσιστικό ρόφημα με γεύση. Διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, τα Microdrinks αποτελούν μια πρακτική εναλλακτική στα έτοιμα εμφιαλωμένα ροφήματα, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά είτε εν κινήσει.

Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει επίσης τα Microenergy BOOST, με φυσική καφεΐνη, και τα Microlyte RECHARGE, με 4 ηλεκτρολύτες και 6 βιταμίνες – άμεση ενυδάτωση, τόσο απλά! Μερικές μόνο από τις επιλογές σε γεύσεις που προσφέρει η waterdrop® είναι: Γκρέιπφρουτ, Cherry BOOST με καφεΐνη και Lemon Mint RECHARGE με ηλεκτρολύτες.

Η σειρά συμπληρώνεται από επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι, θερμός και τη σειρά LUCY®, που περιλαμβάνει λύσεις φιλτραρίσματος νερού. Η waterdrop® συστήνει μια απλή ιδέα, ιδανική τόσο για την πόλη, τα νησιά και τις εξορμήσεις: μηδέν ζάχαρη, πλούσια γεύση και έναν ακόμη λόγο να πίνουμε περισσότερο νερό κάθε μέρα.

Στρατηγική συνεργασία με τον Patrick Mouratoglou

Η waterdrop® έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία και σημαντικές συνεργασίες, ιδιαίτερα στον χώρο του αθλητισμού. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι συνεργασίες της με το ATP Tour και το Australian Open, καθώς και με κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου τένις. Ξεχωριστή θέση στη διεθνή στρατηγική της κατέχει ο Patrick Mouratoglou, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους προπονητές τένις παγκοσμίως, ο οποίος συμμετέχει στη waterdrop® ως επενδυτής, στρατηγικός συνεργάτης και Brand Ambassador.

Ο Mouratoglou, που υπήρξε επί μία δεκαετία προπονητής της Serena Williams, έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο ακαδημιών και προπονητικών κέντρων τένις. Η συνεργασία του με τη waterdrop® επεκτείνεται και στη Mouratoglou Academy, όπου η εταιρεία αποτελεί Official Hydration Partner, προωθώντας τη σωστή ενυδάτωση και τη μείωση της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης.