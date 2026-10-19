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19.10.2026 09:11

Μενίδι: Συνελήφθη 25χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε περίφραξη παιδικής χαράς

19.10.2026 09:11
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Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στο Μενίδι, μετά από τροχαίο όπου το όχημα του κατέληξε μέσα σε παιδική χαρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 06:40 ο 25χρονος οδηγούσε στην οδό Ρώμα, με κατεύθυνση από τη Φυλή προς το Ολυμπιακό Χωριό, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στην περίφραξη της παιδικής χαράς και εισήλθε στον χώρο της.

Oταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους αλλά τους εξύβρισε και τους απείλησε, ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, απειλή, εξύβριση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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