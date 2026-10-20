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20.10.2026 15:52

Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων (International Animation Day): Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

20.10.2026 15:52
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Η Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων γιορτάζεται κάθε χρόνο, στην επέτειο της πρώτης δημόσιας προβολής κινούμενων εικόνων, του Théâtre Optique του Εμίλ Ρενό στο Παρίσι το 1892. Καθιερώθηκε το 2002 από την ASIFA International και έκτοτε εορτάζεται σε περισσότερες από 50 χώρες με προβολές, εργαστήρια και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην τέχνη του animation.

Στο πλαίσιο του εορτασμού του International Animation Day 2026, η ASIFA Hellas παρουσιάζει την εορταστική βραδιά του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το πρόγραμμα της βραδιάς αποτελείται από τρία μέρη.

19:00 Προσέλευση

1. Προβολή βραβευμένων ελληνικών ταινιών (19:15 έως 20:00, 45 λεπτά)

Οι ταινίες που διακρίθηκαν στα Ελληνικά Βραβεία Animation ΑΣΙΦΑ 2026:

  • The Water of the Sun
     Σκηνοθεσία: Βαλασία Ντόντουλου — Παραγωγή: Εθνική Λυρική Σκηνή
     Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Αποστόλης Κουτσογιάννης
  • Sins
     Σκηνοθεσία: Τόνυ Ζαγοραίος – Παραγωγή: YETI Pictures
     Βραβείο Ηχητικού Σχεδιασμού: Αντώνης Γεωργού, Στράτος Διαμαντής
  • TIFF 66
    Σκηνοθεσία: Στέφανος Ρόκος, Φωκίων Ξένος — Παραγωγή: Στέφανος Ρόκος & Out. There Collective
    Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς
  • How Smart Are Crows?
     Σκηνοθεσία: Ίριδα Ζιόγκα — Παραγωγή: TED-Ed / Gerta Xhelo
     Ειδική Μνεία Character Design: Κώστας Φιρινίδης
  • Προικοσύμφωνο
     Σκηνοθεσία: Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro — Παραγωγή: BAU College of Arts & Design
     Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: Έλενα Γαζή
  • Dream
     Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Σεμίραμις Μαμάτα
     Βραβείο Σεναρίου και Ειδική Μνεία: Σεμίραμις Μαμάτα
  • The Synthetic Age
     Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αρμενάκης — Παραγωγός: Αλέξης Αναστασιάδης
     Βραβεία Καλύτερης Ταινίας «Στράτος Στασινός», Σκηνοθεσίας και Character Design: Δημήτρης Αρμενάκης

20:00 έως 20:15 Διάλειμμα

2. Συζήτηση: «4 γενιές ελληνικού animation συνομιλούν» (20:15 έως 21:15, 60 λεπτά)

Η ASIFA Hellas θα φιλοξενήσει μια ανταλλαγή εμπειριών με τέσσερις γενιές Ελλήνων animator: τον Άγγελο Χατζηανδρέου, τον Παναγιώτη Ράππα, την Έφη Παππά και την Ελένα Γαζή. Τέσσερις δημιουργοί από τέσσερις διαφορετικές εποχές με μία κοινή τέχνη.

  • Άγγελος Χατζηανδρέου: Πρωτοπόρος του ελληνικού animation, από τους πρώτους animator του ιστορικού στούντιο των Αρώνη και Ευθυμιάδη. Δίδαξε την τέχνη του κινουμένου σχεδίου σε νέους δημιουργούς τη δεκαετία του ’70. Σχεδίασε και σκηνοθέτησε διαφημιστικές ταινίες και αργότερα συν ίδρυσε την εταιρεία Kino, σκηνοθετώντας live-action, διαφημιστικά και εταιρικά φιλμ.
  • Παναγιώτης Ράππας: Animator, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, με πορεία σε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και ευρωπαϊκές παραγωγές ταινιών 2D και 3D animation. Μέλος της Αμερικανικής (AMPAS) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η νέα του μεγάλου μήκους ταινία «Η Σταχομαζώχτρα» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2026.
  • Έφη Παππά: Σκηνοθέτις και animator, ειδικευμένη στο stop motion, με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Η ταινία της «My Stuffed Granny» απέσπασε πάνω από 20 διεθνή βραβεία και αι προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Annecy. Σκηνοθετεί επίσης διαφημιστικά και μουσικά βίντεο, ανάμεσά τους το «Little Elephant» με εκατομμύρια προβολές.
  • Ελένα Γαζή: Εικαστικός και σκηνοθέτις με πτυχίο στις Εικαστικές Τέχνες και μεταπτυχιακό στο Stop-Motion Animation. Η ταινία της «Προικοσύμφωνο» απέσπασε φέτος το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας στα Ελληνικά Βραβεία Animation 2026.
  • Συντονιστής, Γιάννης Χριστοφόρου: Σκηνοθέτης και παραγωγός με δραστηριότητα στους τομείς του animation, του ντοκιμαντέρ και της διαφημιστικής παραγωγής. Η stop-motion ταινία του Underground (2024) έχει αποσπάσει πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία, ενώ επιλέχθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy. Παράλληλα, σκηνοθετεί animated documentaries και μουσικά βίντεο, έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Corey Taylor. Το μουσικό του βίντεο “Culture Head” έχει αποσπάσει θετικές κριτικές από πολυάριθμα μουσικά έντυπα και περιοδικά. Το 2018 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Decoy Images, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

21:15 έως 21:30 Διάλειμμα

3. Προβολή διεθνών ταινιών animation (21:30 έως 22:40, 70 λεπτά)

Μια επιλογή από το πρόγραμμα διεθνούς ανταλλαγής ταινιών της ASIFA International. Με ταινίες μικρού μήκους, της διεθνούς κοινότητας του animation, που ταξιδεύουν κάθε χρόνο από χώρα σε χώρα με αφορμή τον εορτασμό του International Animation Day. Μέσα από αυτές, το κοινό απολαμβάνει ένα πανόραμα της σύγχρονης διεθνούς δημιουργίας, διαφορετικές τεχνικές, ύφη και αφηγηματικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.

  •  Paper Parts
     Σκηνοθεσία: Thomas Range
     Γερμανία
  • OBBY
    Σκηνοθεσία: Akuang Liu
    Ταϊβάν
  • Home Mouse
    Σκηνοθεσία: Chia Hui Lei
    Εσθονία
  • Laguna Plena
    Σκηνοθεσία: Carlon Hardt, Rimon Guimarães
    Βραζιλία
  • Still February
    Σκηνοθεσία: Anya Ryzhkova
    Γερμανία
  • Περιμένοντας τους Βαρβάρους
    Σκηνοθεσία: Γιώργος Σηφιανός
    Ελλάδα
  • Land Of No Man
    Σκηνοθεσία: Muling Tzai, Olivia Lin
    Ταϊβάν/ΗΠΑ
  • How a River is born
    Σκηνοθεσία: Luma Flôres
    Βραζιλία
  • Outshine
    Σκηνοθεσία: Eliza Dorothy Russell Keating
    Ταϊβάν
  • Pressure
    Σκηνοθεσία: Che Marcheti
    Βραζιλία
  • Starcrifice
    Σκηνοθεσία: Wei Hsu
    Ταϊβάν
  • You Are Not Part Of The Cake
    Σκηνοθεσία: Ting-Jui Chen
    Ταϊβάν/Ηνωμένο Βασίλειο

22:40 Λήξη

Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στη διεύθυνση https://mcf.gr/el/international-animation-day/

ASIFA HELLAS – Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων
www.asifahellas.eu
[email protected]

Facebook: ASIFA HELLAS
Instagram: @asifahellas

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