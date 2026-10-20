Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων (International Animation Day): Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων γιορτάζεται κάθε χρόνο, στην επέτειο της πρώτης δημόσιας προβολής κινούμενων εικόνων, του Théâtre Optique του Εμίλ Ρενό στο Παρίσι το 1892. Καθιερώθηκε το 2002 από την ASIFA International και έκτοτε εορτάζεται σε περισσότερες από 50 χώρες με προβολές, εργαστήρια και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην τέχνη του animation.
Στο πλαίσιο του εορτασμού του International Animation Day 2026, η ASIFA Hellas παρουσιάζει την εορταστική βραδιά του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το πρόγραμμα της βραδιάς αποτελείται από τρία μέρη.
19:00 Προσέλευση
1. Προβολή βραβευμένων ελληνικών ταινιών (19:15 έως 20:00, 45 λεπτά)
Οι ταινίες που διακρίθηκαν στα Ελληνικά Βραβεία Animation ΑΣΙΦΑ 2026:
- The Water of the Sun
Σκηνοθεσία: Βαλασία Ντόντουλου — Παραγωγή: Εθνική Λυρική Σκηνή
Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Αποστόλης Κουτσογιάννης
- Sins
Σκηνοθεσία: Τόνυ Ζαγοραίος – Παραγωγή: YETI Pictures
Βραβείο Ηχητικού Σχεδιασμού: Αντώνης Γεωργού, Στράτος Διαμαντής
- TIFF 66
Σκηνοθεσία: Στέφανος Ρόκος, Φωκίων Ξένος — Παραγωγή: Στέφανος Ρόκος & Out. There Collective
Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς
- How Smart Are Crows?
Σκηνοθεσία: Ίριδα Ζιόγκα — Παραγωγή: TED-Ed / Gerta Xhelo
Ειδική Μνεία Character Design: Κώστας Φιρινίδης
- Προικοσύμφωνο
Σκηνοθεσία: Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro — Παραγωγή: BAU College of Arts & Design
Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: Έλενα Γαζή
- Dream
Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Σεμίραμις Μαμάτα
Βραβείο Σεναρίου και Ειδική Μνεία: Σεμίραμις Μαμάτα
- The Synthetic Age
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αρμενάκης — Παραγωγός: Αλέξης Αναστασιάδης
Βραβεία Καλύτερης Ταινίας «Στράτος Στασινός», Σκηνοθεσίας και Character Design: Δημήτρης Αρμενάκης
20:00 έως 20:15 Διάλειμμα
2. Συζήτηση: «4 γενιές ελληνικού animation συνομιλούν» (20:15 έως 21:15, 60 λεπτά)
Η ASIFA Hellas θα φιλοξενήσει μια ανταλλαγή εμπειριών με τέσσερις γενιές Ελλήνων animator: τον Άγγελο Χατζηανδρέου, τον Παναγιώτη Ράππα, την Έφη Παππά και την Ελένα Γαζή. Τέσσερις δημιουργοί από τέσσερις διαφορετικές εποχές με μία κοινή τέχνη.
- Άγγελος Χατζηανδρέου: Πρωτοπόρος του ελληνικού animation, από τους πρώτους animator του ιστορικού στούντιο των Αρώνη και Ευθυμιάδη. Δίδαξε την τέχνη του κινουμένου σχεδίου σε νέους δημιουργούς τη δεκαετία του ’70. Σχεδίασε και σκηνοθέτησε διαφημιστικές ταινίες και αργότερα συν ίδρυσε την εταιρεία Kino, σκηνοθετώντας live-action, διαφημιστικά και εταιρικά φιλμ.
- Παναγιώτης Ράππας: Animator, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, με πορεία σε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και ευρωπαϊκές παραγωγές ταινιών 2D και 3D animation. Μέλος της Αμερικανικής (AMPAS) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η νέα του μεγάλου μήκους ταινία «Η Σταχομαζώχτρα» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2026.
- Έφη Παππά: Σκηνοθέτις και animator, ειδικευμένη στο stop motion, με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Η ταινία της «My Stuffed Granny» απέσπασε πάνω από 20 διεθνή βραβεία και αι προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Annecy. Σκηνοθετεί επίσης διαφημιστικά και μουσικά βίντεο, ανάμεσά τους το «Little Elephant» με εκατομμύρια προβολές.
- Ελένα Γαζή: Εικαστικός και σκηνοθέτις με πτυχίο στις Εικαστικές Τέχνες και μεταπτυχιακό στο Stop-Motion Animation. Η ταινία της «Προικοσύμφωνο» απέσπασε φέτος το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας στα Ελληνικά Βραβεία Animation 2026.
- Συντονιστής, Γιάννης Χριστοφόρου: Σκηνοθέτης και παραγωγός με δραστηριότητα στους τομείς του animation, του ντοκιμαντέρ και της διαφημιστικής παραγωγής. Η stop-motion ταινία του Underground (2024) έχει αποσπάσει πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία, ενώ επιλέχθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy. Παράλληλα, σκηνοθετεί animated documentaries και μουσικά βίντεο, έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Corey Taylor. Το μουσικό του βίντεο “Culture Head” έχει αποσπάσει θετικές κριτικές από πολυάριθμα μουσικά έντυπα και περιοδικά. Το 2018 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Decoy Images, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
21:15 έως 21:30 Διάλειμμα
3. Προβολή διεθνών ταινιών animation (21:30 έως 22:40, 70 λεπτά)
Μια επιλογή από το πρόγραμμα διεθνούς ανταλλαγής ταινιών της ASIFA International. Με ταινίες μικρού μήκους, της διεθνούς κοινότητας του animation, που ταξιδεύουν κάθε χρόνο από χώρα σε χώρα με αφορμή τον εορτασμό του International Animation Day. Μέσα από αυτές, το κοινό απολαμβάνει ένα πανόραμα της σύγχρονης διεθνούς δημιουργίας, διαφορετικές τεχνικές, ύφη και αφηγηματικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.
- Paper Parts
Σκηνοθεσία: Thomas Range
Γερμανία
- OBBY
Σκηνοθεσία: Akuang Liu
Ταϊβάν
- Home Mouse
Σκηνοθεσία: Chia Hui Lei
Εσθονία
- Laguna Plena
Σκηνοθεσία: Carlon Hardt, Rimon Guimarães
Βραζιλία
- Still February
Σκηνοθεσία: Anya Ryzhkova
Γερμανία
- Περιμένοντας τους Βαρβάρους
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σηφιανός
Ελλάδα
- Land Of No Man
Σκηνοθεσία: Muling Tzai, Olivia Lin
Ταϊβάν/ΗΠΑ
- How a River is born
Σκηνοθεσία: Luma Flôres
Βραζιλία
- Outshine
Σκηνοθεσία: Eliza Dorothy Russell Keating
Ταϊβάν
- Pressure
Σκηνοθεσία: Che Marcheti
Βραζιλία
- Starcrifice
Σκηνοθεσία: Wei Hsu
Ταϊβάν
- You Are Not Part Of The Cake
Σκηνοθεσία: Ting-Jui Chen
Ταϊβάν/Ηνωμένο Βασίλειο
22:40 Λήξη
Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στη διεύθυνση https://mcf.gr/el/international-animation-day/
ASIFA HELLAS – Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων
www.asifahellas.eu
[email protected]
Facebook: ASIFA HELLAS
Instagram: @asifahellas
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