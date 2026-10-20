Ράσελ Μπραντ: Σοκάρει η κατάθεση γυναίκας στη δίκη – «Με βίασε στις τουαλέτες, με εξανάγκασε σε στοματικό σεξ»

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Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη σεξουαλική επίθεση που -όπως ισχυρίζεται- δέχτηκε από τον Ράσελ Μπραντ σε μπαρ του Λονδίνου το 2004 περιέγραψε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου η καταγγέλλουσα, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός την άρπαξε από το στήθος, την έσυρε στις τουαλέτες και τη βίασε, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την πρώτη τους γνωριμία.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη, με τον Μπραντ να αρνείται τις επτά κατηγορίες που αντιμετωπίζει υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν τότε στο τηλεοπτικό δίκτυο MTV, περιέγραψε τον Μπραντ με ένα «παράξενο, μανιασμένο χαμόγελο», που της θύμιζε κλόουν την ώρα που της επιτέθηκε, ενώ κατέθεσε ότι μετά το περιστατικό η ίδια ένιωθε τρομοκρατημένη, έτρεμε και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η μαρτυρία της παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (19/10) στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου, όπου ο Μπραντ δικάζεται αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος έξι γυναικών.

Ο ηθοποιός κατηγορείται συγκεκριμένα για τρεις βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία άσεμνη επίθεση, για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν σε διάστημα δέκα ετών, από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών και έχει δηλώσει αθώος.

«Με άρπαξε από το στήθος και με έσυρε στις τουαλέτες»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε ότι γνώρισε τον Μπραντ σε ένα πάρτι γενεθλίων σε μπαρ της περιοχής Σόχο, στο κεντρικό Λονδίνο, το 2004. Όπως είπε, τον γνώριζε από τις εκπομπές που συνδέονταν με το τηλεοπτικό ριάλιτι Big Brother του Channel 4 και τον θεωρούσε αστείο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η πρώτη τους συνάντηση πήρε εφιαλτική τροπή μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

«Ξαφνικά με άρπαξε από το στήθος, χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ απλώς συζητούσαμε. Θυμάμαι αυτό το παράξενο, μανιασμένο χαμόγελο μπροστά στο πρόσωπό μου την ώρα που με άγγιζε», ανέφερε στην προανακριτική κατάθεσή της, η οποία προβλήθηκε στους ενόρκους. «Είχα μείνει άναυδη. Του είπα: “Τι στο καλό κάνεις; Μόλις γνωριστήκαμε”. Αμέσως μετά με άρπαξε από το χέρι και με έσυρε στις τουαλέτες», πρόσθεσε.

Κληθείσα να περιγράψει όσα βίωσε, η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα, με την ίδια να διηγείται το εφιαλτικό περιστατικό που βίωσε μέσα σε μια κλειδωμένη τουαλέτα καταστήματος, στο πάτωμα της οποίας υπήρχαν νερά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Μπραντ την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ, παρά τις επανειλημμένες αντιρρήσεις της.

«Του έλεγα “Τι κάνεις; Δεν θέλω να το κάνω αυτό”. Προσπάθησα να τον σπρώξω μακριά μου, αλλά εκείνος έλεγε “Έλα, έλα, μην είσαι ξενέρωτη”. Συνέχιζε να μου πιέζει το κεφάλι προς τα κάτω και δεν με άφηνε να φύγω. Πάγωσα. Δεν ήξερα τι να κάνω», κατέθεσε.

Όπως ανέφερε, είχε κλείσει τα μάτια της κατά τη διάρκεια της καταγγελλόμενης επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι θυμάται έναν άνδρα να χτυπά την πόρτα της τουαλέτας και να ρωτά αν ήταν όλα καλά. Όταν τελικά βγήκε από τον χώρο, τόνισε, ότι βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης.

«Με ρώτησε αν πρέπει να ανταλλάξουμε τηλέφωνα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η περιγραφή της για τη συμπεριφορά του Μπραντ αμέσως μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό.

«Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Γύρισε προς το μέρος μου και είπε: “Α, μάλλον πρέπει να ανταλλάξουμε τηλέφωνα τώρα”. Σαν να ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά, σαν να μην με είχε μόλις εξαναγκάσει να κάνω αυτό που έκανα», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για την αρχική τους επαφή, η γυναίκα επέμεινε ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα ερωτικό φλερτ. «Δεν υπήρχε τίποτα σεξουαλικό στη συζήτησή μας. Μιλούσαμε απλώς για τη συμμετοχή του στις εκπομπές του Big Brother», εξήγησε.

Σύμφωνα με την ίδια, η επαφή τους δεν σταμάτησε εκεί. Υποστήριξε ότι στη συνέχεια βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του κωμικού, με τον οδηγό του να τους μεταφέρει σε άλλο μπαρ, στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου. Κατά τη διαδρομή, όπως κατέθεσε, ο Μπραντ προχώρησε σε νέα ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση.

«Ήμουν ακόμη σε κατάσταση δυσπιστίας και σοκ. Κάποια στιγμή ένιωσα ένα σκούντημα, γύρισα και είδα ότι είχε βγάλει ξανά το πέος του. Μου έλεγε “Έλα, έλα”, ζητώντας μου να του κάνω στοματικό σεξ. Του είπα “όχι”. Εκείνη τη φορά δέχθηκε την άρνησή μου», είπε.

Γιατί δεν τον κατήγγειλε επί 19 χρόνια

Η γυναίκα δεν προσέφυγε στην αστυνομία αμέσως μετά το περιστατικό. Η επίσημη καταγγελία της έγινε το 2023, όταν δημοσιοποιήθηκαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Μπραντ απέναντι σε γυναίκες. Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς, για χρόνια αισθανόταν ντροπή και δυσκολευόταν ακόμη και να παραδεχθεί στον εαυτό της όσα υποστήριζε ότι είχε υποστεί.

«Ένιωθα ντροπή που τον άφησα να μου το κάνει αυτό. Δεν ήθελα να το παραδεχθώ ούτε στον εαυτό μου, πόσο μάλλον σε κάποιον άλλον», είπε.

Παρότι δεν είχε απευθυνθεί στις Αρχές, είχε μιλήσει σε φίλη και συνάδελφό της, στην οποία είχε αναφέρει ότι ο Μπραντ είχε επιχειρήσει να της επιτεθεί, χαρακτηρίζοντάς τον «σεξουαλικό θηρευτή».

Καταθέτοντας τη Δευτέρα πίσω από προστατευτικό παραβάν, η γυναίκα εξήγησε ότι ο λόγος που δεν προχώρησε τότε σε καταγγελία ήταν ο φόβος πως δεν θα την πίστευαν, ιδιαίτερα μέσα στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της δεκαετίας του 2000.

«Ήταν διάσημος και θα ήταν ο λόγος του απέναντι στον δικό μου. Φοβόμουν ότι θα με απομόνωναν στη δουλειά μου ή ακόμη και οι φίλοι μου. Πίστευα ότι οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μου και δεν ήθελα να περάσω από μια δικαστική διαδικασία όπου κάποιος θα προσπαθούσε να διασύρει τον χαρακτήρα και την αξιοπιστία μου» πρόσθεσε.

«Δεν ήμουν μια ενθουσιασμένη μαθητριούλα που γνώρισε έναν διάσημο»

Κατά την αντεξέτασή της, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, έθεσε ερωτήματα για το γεγονός ότι η γυναίκα δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία ούτε κατά την περίοδο του κινήματος #MeToo. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε μπει οικειοθελώς στην τουαλέτα μαζί με τον ηθοποιό για να φιληθούν, εκδοχή την οποία η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά.

Η υπεράσπιση άφησε επίσης να εννοηθεί ότι πιθανότατα η γυναίκα είχε γοητευτεί και ενθουσιαστεί από την παρουσία του διάσημου παρουσιαστή.

«Δεν με γοήτευσε ούτε στο ελάχιστο. Είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο μόλις ένα λεπτό πριν μου επιτεθεί σεξουαλικά», απάντησε η ίδια, με την καταγγέλλουσα να επιμένει ότι δεν είχε συμπεριφερθεί σαν «ενθουσιασμένη μαθητριούλα» ούτε είχε «θαμπωθεί» από τη διασημότητα του Μπραντ.

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