5ο Διεθνές συνέδριο για την ψυχική υγεία και ευεξία: «Επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και ζούμε»

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Επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπρόσωποι οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν στο 5ο Διεθνές Wellbeingr Forum, στην Αθήνα, για να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο της ευεξίας και της ψυχικής υγείας ως πυλώνες προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής εξέλιξης και προόδου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Forum έφερε κοντά επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπροσώπους οργανισμών, επεκτείνοντας τον διάλογο για τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ευεξίας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Η φετινή διοργάνωση προσέφερε πολύτιμη επιστημονική γνώση, αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτικά εργαλεία επιδιώκοντας να αναζητήσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο που εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και ζούμε.

Οι συζητήσεις υπογράμμισαν την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που αντιμετωπίζει την ψυχική υγεία ως αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής και επικεντρώθηκαν:

στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον,

στoν εργασιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο την ψυχική υγεία και την ευεξία,

στις απαιτούμενες δεξιότητες και την προετοιμασία της νέας γενιάς για την εργασία,

στην αναζήτηση νοήματος και σταθερών σημείων αναφοράς,

στην διασφάλιση μιας υγιούς και ενεργού γήρανσης.

Σημαντική ήταν και η θεσμική διάσταση της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, καθώς και της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Όλγας Καφετζοπούλου.

Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας, καθώς και τον ρόλο της Πολιτείας στην προαγωγή της ευεξίας και στην υποστήριξη των πολιτών σε διαφορετικές πτυχές της ζωής τους.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Η φετινή θεματική είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, σε μια εποχή ταχύτατων κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτικών αλλαγών. Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την ατομική ευημερία, αλλά και για μια κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη. Αυτόν τον στόχο υπηρετούμε ως Υπουργείο Υγείας, προχωρώντας, μέσα από την ψηφιακή μεταρρύθμιση, στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συνεκτικού και ανθρωποκεντρικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα.»

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σημείωσε: «Διαχρονικά, η Πολιτεία και σημαντικές μη κρατικές πρωτοβουλίες ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κοινή προσπάθεια για την προστασία της ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία των εργαζομένων και της οικογένειας, ενώ η προσπάθεια αυτή ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία με αξιόλογες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως το Wellbeingr Forum.»

Ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικράτειας, μεταξύ άλλων επισήμανε: « Μια οργανωμένη Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας. Δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία, όμως η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί ισότιμες συνθήκες για όλους, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους..»

Η Όλγα Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανέφερε:«Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα σχολεία, μεταξύ άλλων με 1.200 θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των μαθητών με αγάπη και ενσυναίσθηση.»

Οι συνιδρύτριες της Wellbeingr ΑΜΚΕ, Αγγελική Δικαιούλια και Ιζαμπέλ Ραζή, είπαν μεταξύ άλλων ότι: «Το Wellbeingr Forum συνεχίζει να δημιουργεί έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και έμπνευσης. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Forum έφερε κοντά εκπροσώπους θεσμικών φορέων και της ΚτΠ, επιστήμονες, στελέχη της αγοράς και επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευεξίας. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν το όραμά μας και συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθειά μας.».

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