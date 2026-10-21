GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ακρίβεια αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με σχεδόν δύο στα τρία νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική πίεση και να δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες, όπως τρόφιμα και ενέργεια.

Αυτό αποτυπώνεται σε νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του iefimerida.gr. Παρά τη γενικευμένη οικονομική δυσπιστία, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σχετικό προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει πολύ μικρές απώλειες και αποτυπώνεται στο 25,2% από το 25,8% του Σεπτεμβρίου ενώ απολύτως σταθεροποιημένοι είναι με 13,5% και 11,2% η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ με τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της δεύτερης θέσης να είναι στις 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΚΚΕ καταγράφει άνοδο και βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,1% και ακολουθούν με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,3% η Φωνή Λογικής.

Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει μόλις 2,2%, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα πίσω από το οποίο φέρεται να βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης καταγράφει ποσοστό 2,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 29,4%. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%, Το ΚΚΕ με 9,4% βρίσκεται στην τέταρτη θέση και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,5%, με 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,8% η Φωνή Λογικής, ενώ η Ελπίδα για Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 2,6%, το οποίο δεν της εξασφαλίζει την είσοδο στη Βουλή, ενώη Συμμαχία Ελλήνων είναι στο 2,8%.

Το ΠΑΣΟΚ αν και παραμένει στην τρίτη θέση, πλέον πλησιάζει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τον Ιούλιο η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα που δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση, ήταν στο 5,8% με την ΕΛΑΣ να συγκεντρώνει 16,6% και το ΠΑΣΟΚ: 10,8%.

Το ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ και μετά έχει ξεκινήσει μία σταθερή ανοδική δημοσκοπική πορεία διεκδικώντας ξανά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, καθώς η βελόνα αν και με αργές κινήσεις κινείται προς τα πάνω.

Σήμερα 3,5 μήνες μετά η διαφορά έχει μειωθεί στις 2,6 ποσοστιαίες μονάδες με την ΕΛΑΣ να καταγράφει πτώση σχεδόν μιας μονάδας (0,9%) και να βρίσκεται στο 15,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ να έχει άνοδο 2,3% με το ποσοστό του να είναι στο 13,1%.

Πέραν της ανόδου του ΠΑΣΟΚ και της πτώσης της ΕΛΑΣ στην δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr το μήνα Οκτώβριο καταγράφεται μεγάλη πτώση στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο πλέον βρίσκεται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Η πτώση που σημειώνεται είναι της τάξεως του 4,4%, καθώς τον περασμένο Ιούλιο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκέντρωνε ποσοστό 7% και τον Οκτώβριο η βελόνα έπεσε στο 2,6%.

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών

Η ακρίβεια με 64% και η οικονομική πίεση που προκαλεί αποτελεί την κυρίαρχη εμπειρία για την πλειονότητα των πολιτών και διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούν τόσο την καθημερινότητά τους όσο και τη δημόσια ατζέντα.

Μόλις το 5,9% δηλώνει ότι ζει άνετα και μπορεί να αποταμιεύει, ενώ το 26,7% ζει άνετα αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης. Αντίθετα, το 41,5% αναφέρει ότι καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 18,6% ότι δυσκολεύεται πολύ να καλύψει όλες τις ανάγκες του και ένα επιπλέον 5,9% ότι δεν καλύπτει ούτε τις βασικές του ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα κινούνται από τα όρια της φτώχειας έως τη σοβαρή οικονομική πίεση, εύρημα που εξηγεί γιατί τα ζητήματα της αγοραστικής δύναμης αποκτούν τόσο μεγάλη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα.

Η κυριαρχία της ακρίβειας ως εθνικού προβλήματος είναι συντριπτική και ξεπερνά κατά πολύ κάθε εναλλακτική προτεραιότητα. Με εξαίρεση το ζήτημα της διαφθοράς όλα τα υπόλοιπα ζητήματα καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι ουσιαστικά. Η εικόνα όμως αυτή δείχνει ότι, πριν από οποιαδήποτε άλλη μεταρρυθμιστική ή θεσμική συζήτηση, οι πολίτες αξιολογούν την παρούσα συγκυρία πρωτίστως μέσα από το άμεσο κόστος ζωής και το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Η δυσκολία στο να καλυφθούν οι ανάγκες

Η ένταση της οικονομικής πίεσης γίνεται ακόμη πιο σαφής όταν εξεταστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες των νοικοκυριών. Στα τρόφιμα και τις αγορές σούπερ μάρκετ, το 53,2% δηλώνει ότι δυσκολεύεται πολύ ή αρκετά, ενώ όσο αφορά την πληρωμή λογαριασμών ενέργειας, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 55,8%, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιο βασικές και ανελαστικές δαπάνες είναι εκείνες που πιέζουν περισσότερο. Η πίεση αυτή δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια προσαρμογής για τα νοικοκυριά, επειδή αφορά κατηγορίες εξόδων που δεν μπορούν εύκολα να περικοπούν χωρίς άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής.

Ιδιαίτερα οξυμένο εμφανίζεται το έξοδο των μετακινήσεων και της θέρμανσης, καθώς τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά με το 66,1% να δυσκολεύετε πολύ και αρκετά να καλύψει το συγκεκριμένο έξοδο.

Ουσιαστικά , αυτό δείχνει ότι η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στην κατανάλωση εντός του σπιτιού, αλλά επηρεάζει και το κόστος πρόσβασης στην εργασία, στις υπηρεσίες και στη γενικότερη κινητικότητα, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα την καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού.

Για τα αίτια της ακρίβειας, οι πολίτες δεν υιοθετούν μια μονοδιάστατη ερμηνεία. Η πλειονότητα, 45,2%, θεωρεί ότι οφείλεται εξίσου στις διεθνείς συνθήκες όσο και στην κυβερνητική πολιτική. Το 34,2% αποδίδει την ακρίβεια κυρίως στην πολιτική της κυβέρνησης, ενώ το 20% τη θεωρεί κυρίως εισαγόμενη λόγω των διεθνών συνθηκών.

Η κατανομή αυτή έχει σαφή στρατηγική σημασία: οι πολίτες αναγνωρίζουν τον εξωτερικό παράγοντα, αλλά δεν απαλλάσσουν την εγχώρια πολιτική διαχείριση από την ευθύνη, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για χειροπιαστές και άμεσες παρεμβάσεις.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής δεν είναι απλώς ένα επιμέρους οικονομικό ζήτημα αλλά το βασικό κριτήριο μέσα από το οποίο οι πολίτες ερμηνεύουν, αξιολογούν και κάνουν τις επιλογές τους για ένα πολιτικό σύστημα η οικονομική αξιοπιστία του οποίου εμφανίζεται τουλάχιστον ανεπαρκής.

Κόμμα Σαμαρά

Η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος υπό τον κ. Σαμαρά καταγράφει ένα ισχυρό ενδεχόμενο της τάξης του 3,2% με την συνολική δυνητική δεξαμενή να αποτυπώνεται στο 10,5% δείχνοντας προς το παρόν να λειτουργεί περισσότερο ως μια εκτονωτική εναλλακτική δύναμη και λιγότερο ως ένας μαζικός πόλος έλξης του κατακερματισμένου αντιπολιτευτικού σκηνικού.