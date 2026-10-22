Ένταξη 235 νέων σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

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Σημαντική ενίσχυση της δημόσιας υγείας και διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για χιλιάδες πολίτες, σηματοδοτεί η ένταξη 235 νέων σκευασμάτων στον ανανεωμένο Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων.

Η εξέλιξη αυτή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες ενώ παράλληλα ενισχύει τη θωράκιση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο, αποτελεί σημαντικό βήμα για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών, ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ειδικότερα, στον υπό έκδοση κατάλογο περιλαμβάνονται:

112 νέα γενόσημα φάρμακα, τα οποία διευρύνουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και ενισχύουν τον ανταγωνισμό στη φαρμακευτική αγορά.

54 νέα φάρμακα, προσφέροντας πρόσθετες δυνατότητες φαρμακευτικής αντιμετώπισης.

31 νέα γενόσημα φάρμακα του ν. 3816/2010, τα οποία εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις.

38 νέα φάρμακα του ν. 3816/2010, ενισχύοντας περαιτέρω τις θεραπευτικές δυνατότητες για ασθενείς με σοβαρά νοσήματα (σκλήρυνση κατά πλάκας, διάφοροι τύποι καρκίνου, ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωρίαση, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, νόσος του Crohn κλπ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών ασθενών με σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη διασφάλιση περισσότερων επιλογών για την κατάλληλη φαρμακευτική τους αγωγή.

Η επικείμενη επικαιροποίηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Η προσθήκη νέων γενοσήμων δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ η ένταξη νέων μη γενόσημων φαρμάκων εμπλουτίζει το φάσμα των διαθέσιμων θεραπειών.

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι «με επίκεντρο τον ασθενή συνεχίζει την υλοποίηση μιας φαρμακευτικής πολιτικής που συνδυάζει την ισότιμη πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες με την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η συνεχής ανανέωση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με σταθερό στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας της φαρμακευτικής περίθαλψης».

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