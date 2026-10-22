Metron Analysis: 32 έδρες από την αυτοδυναμία η ΝΔ, εντυπωσιακή συσπείρωση το ΠΑΣΟΚ, ντέρμπι με ΕΛΑΣ – «Διπλές» εκλογές προβλέπουν οι πολίτες

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Η μέτρηση Οκτωβρίου της Metron Analysis για το MEGA καταγράφει μικρή αλλά αξιοσημείωτη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ τόσο στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου όσο και στην αξιολόγησή του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ΝΔ παραμένει ουσιαστικά αμετακίνητη στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αμφίρροπη. Παράλληλα, το 69% των πολιτών εκτιμά ότι μετά τις εκλογές θα χρειαστούν και δεύτερες κάλπες, καθώς δεν διαφαίνεται εύκολα η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.300 ατόμων, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις και περιθώριο σφάλματος ±2,7%. Η πολιτική συγκυρία της εβδομάδας περιλάμβανε την αποτυχημένη Σύνοδο Κορυφής για την ενέργεια, τις φωτιές στους δρόμους της Γαλλίας και, την τελευταία ημέρα της έρευνας, την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 30%, με διάστημα εμπιστοσύνης από 27,5% έως 32,5%. Τον Σεπτέμβριο βρισκόταν στο 30,2%. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15%, έναντι 15,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 13% από 12,6%.

Τα διαστήματα εμπιστοσύνης των δύο κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση επικαλύπτονται. Για την ΕΛΑΣ το εύρος κυμαίνεται από 13,1% έως 16,9%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ από 11,2% έως 14,8%. Επομένως, η διαφορά μεταξύ τους δεν μπορεί να θεωρηθεί στατιστικά ασφαλής και η μάχη για τη δεύτερη θέση παραμένει ανοιχτή.

Στις επόμενες θέσεις, η Ελληνική Λύση καταγράφει 6,2%, το ΚΚΕ 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και η Φωνή Λογικής 5,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,5% και το ΜέΡΑ25 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη παραμένουν κάτω από το όριο του 3%, με 1,7% και 1,5% αντίστοιχα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,9%, έναντι 25,1% τον Σεπτέμβριο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 12,4%, από 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 10,8%, από 10,5%.

Οι μεταβολές παραμένουν μικρές και εντός των ορίων του στατιστικού σφάλματος. Ωστόσο, η μεταξύ τους απόσταση περιορίζεται: από 2,6 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο σε 1,6 μονάδες τον Οκτώβριο.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,2%, το ΚΚΕ με 4,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7% και η Φωνή Λογικής με 4,4%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει 3,3%, η Συμμαχία Ελλήνων, η οποία μετρήθηκε για πρώτη φορά, 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 11,6%.

Κατανομή εδρών και προσδοκίες για δεύτερες κάλπες

Η εκτίμηση της κατανομής των εδρών δίνει 119 έδρες στη ΝΔ, 44 στην ΕΛΑΣ και 38 στο ΠΑΣΟΚ. Με αυτά τα δεδομένα, η ΝΔ απέχει 32 έδρες από την αυτοδυναμία.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί πιθανή μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, το 69% εκτιμά ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές, ενώ μόλις το 28% θεωρεί ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά την πρώτη κάλπη.

Σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον, το τρίτο κόμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μετεκλογικές εξελίξεις, παρά το ποσοστό του. Ανάμεσα στους πολίτες που προτιμούν κυβερνήσεις συνεργασίας, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,1%. Στην ομάδα όσων ζητούν πολιτική αλλαγή, το ποσοστό του φτάνει στο 11,9%. Και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεται πίσω από την ΕΛΑΣ, αλλά αισθητά μπροστά από τη ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μεγαλύτερη εκλογική συσπείρωση

Από τα τρία πρώτα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το πιο συμπαγές εκλογικό σώμα, καθώς διατηρεί το 79,7% των ψηφοφόρων του 2023. Αντίθετα, η ΝΔ συγκρατεί το 68% των ψηφοφόρων της ίδιας εκλογικής αναμέτρησης.

Οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ κατευθύνονται κυρίως προς την ΕΛΑΣ: το 11,5% των ψηφοφόρων του το 2023 δηλώνει πλέον πρόθεση ψήφου στην ΕΛΑΣ, ενώ το 4,3% στρέφεται προς τη ΝΔ.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να προσελκύσει ψηφοφόρους από άλλους πολιτικούς χώρους. Το 3,5% όσων ψήφισαν ΝΔ το 2023 δηλώνει σήμερα πρόθεση ψήφου στο ΠΑΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023 προέρχεται το 8,4%, ποσοστό που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μετακίνηση μετά το 60,8% που κατευθύνθηκε προς την ΕΛΑΣ.

Η ΝΔ βρίσκεται στο 68% στις συσπειρώσεις με διαρροές προς την γκρίζα ζώνη, τη Φωνή Λογικής, το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον πλήρως αποδιαρθρωμένος με συσπείρωση κάτω του 10% και διαρροές πρωτίστως προς ΕΛΑΣ και μετά προς ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύρη Ελευθερίας και Μέρα.

Η Ελπίδα για τη δημοκρατία αντλεί από τα λοιπά κόμματα, τη γκρίζα ζώνη και την Ελληνική Λύση, ενώ η ΕΛΑΣ αντλεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, την γκρίζα ζώνη και το ΠΑΣΟΚ πρωτίστως.

Ως προς την προέλευση της αδιευκρίνιστης ψήφου, αυτή προέρχεται από τη γκρίζα ζώνη, τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά κόμματα κυρίως

Η θέση του ΠΑΣΟΚ στον ιδεολογικό χάρτη

Η ιδεολογική κατανομή των ψηφοφόρων αποτυπώνει τη δυναμική αλλά και τα όρια της απήχησης του ΠΑΣΟΚ. Στους κεντροαριστερούς συγκεντρώνει 28,7%, ποσοστό που το φέρνει κοντά στην ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφει 34,3%.

Στους κεντρώους, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17,9%, πίσω από τη ΝΔ που συγκεντρώνει 25,5% και μπροστά από την ΕΛΑΣ, η οποία περιορίζεται στο 9,1%. Το Κέντρο αναδεικνύεται σε πεδίο όπου το ΠΑΣΟΚ υπερέχει καθαρά του βασικού του ανταγωνιστή για τη δεύτερη θέση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στην ερώτηση της Metron Analysis για το «κάστρο», με τους ερωτώμενους να καλούνται να επιλέξουν αν αισθάνονται προστατευμένοι μέσα στα τείχη ή εκτεθειμένοι έξω από αυτά.

Η ΝΔ καταγράφει τριπλάσια απήχηση στους «μέσα», με 38,2%, σε σύγκριση με τους «έξω», όπου περιορίζεται στο 12,5%. Η ΕΛΑΣ εμφανίζει την αντίστροφη εικόνα, με 8,1% στους «μέσα» και 16,4% στους «έξω». Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα και στις δύο ομάδες: 11,5% στους «μέσα» και 10,1% στους «έξω». Είναι το μόνο κόμμα που εμφανίζει τόσο ισορροπημένη απήχηση στις δύο πλευρές του ιδεολογικού «τείχους».

5% η εκλογική αφετηρία ενός κόμματος Σαμαρά

Ως προς την δυνητική εκλογική απήχηση που θα μπορούσε να είχε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, η δημοσκόπηση δείχνει ότι υπάρχει ένα 5% που θεωρεί πιθανό να το ψηφίσει, διαμορφώντας έτσι μια εκλογική αφετηρία που οδηγεί σε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Σε αυτό προστίθεται και ένα ποσοστό 10% που το θεωρεί αρκετά πιθανό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ότι ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί σχετικά υψηλή επιρροή μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων.

Αξιολόγηση της αντιπολίτευσης

Θετική μεταβολή καταγράφεται και στην αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η θετική γνώμη ανεβαίνει στο 16%, ενώ η αρνητική υποχωρεί από το 80% στο 76%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η θετική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνεται από το 16% στο 18%, ενώ η αρνητική γνώμη μειώνεται από το 78% στο 74%.

Εντωμεταξύ, το 38% προκρίνει την πολιτική σταθερότητα ενώ το 61% πιστεύει ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Ισχυρότερο, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μεταξύ των αριστερών, κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων, ενώ ενδιαφέρον έχει και το σχετικά υψηλό ποσοστό υπέρ της αλλαγής και μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων.

Δημοτικότητα

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Νίκος Ανδρουλάκης φτάνει στο 24%, από 21% τον Μάιο, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του από τον Απρίλιο.

Παρά τη βελτίωση, εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συγκεντρώνει 36%, τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 33%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 30% και τον Αλέξη Τσίπρα με 25%.

Ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 5,6%, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,7%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 12,1%.

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό όσων δεν επιλέγουν κανέναν από τους προτεινόμενους πολιτικούς αρχηγούς: η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει 25,7%.

Η συνολική εικόνα της έρευνας αποτυπώνει μια ΝΔ που παραμένει πρώτη αλλά χωρίς προοπτική αυτοδυναμίας με τα σημερινά δεδομένα, μια ΕΛΑΣ που υποχωρεί ελαφρώς και ένα ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζει σταδιακή ενίσχυση στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου, καθώς και στην αξιολόγηση του αντιπολιτευτικού του ρόλου. Η διαφορά από την ΕΛΑΣ περιορίζεται, ενώ η αυξημένη προσδοκία για δεύτερες εκλογές ενισχύει τη σημασία των συσχετισμών ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης.