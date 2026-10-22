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22.10.2026 18:20

Συγκλονίζει η Τζούντι Ντεντς: «Δεν μπορώ πλέον να κάνω ταινίες, δεν μπορώ να διαβάσω» – Η απώλεια της όρασης που έβαλε τέλος στην θρυλική καριέρα της

22.10.2026 18:20
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Η όραση της Τζούντι Ντεντς έχει επιδεινωθεί σε σημείο να μην μπορεί πλέον να παίξει στο θέατρο ή στον κινηματογράφο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της.

Η ηθοποιός είχε διαγνωστεί με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας το 2012, και σταδιακά άρχισε να χάνει μέρος της όρασής της.

Η 91χρονη ηθοποιός εξήγησε στην εκπομπή «Today» ότι το ραδιόφωνο έχει αποδειχτεί το πιο σημαντικό μέσο ενημέρωσης για εκείνη αυτό το διάστημα και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν μπορώ πλέον να κάνω ταινίες. Δεν μπορώ πλέον να διαβάσω», γεγονός που τη θυμώνει, όμως δεν μπορεί παρά να το αποδεχτεί.



Όπως σημείωσε, δεν μπορούσε να δει καθόλου το πρόσωπο της παρουσιάστριας Έμα Μπάρνετ και αποκάλυψε πως συχνά μπερδεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της: «Πηγαίνω και αγκαλιάζω σχεδόν τους λάθος ανθρώπους και μετά λέω “συγγνώμη, δεν το κατάλαβα”», ανέφερε.

Η ηθοποιός μίλησε ακόμη για την αδυναμία της να δει ακόμη και εικόνες που θα μπορούσαν να απολαύσουν άλλοι άνθρωποι: «Μου είπαν ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν απολύτως εκπληκτικό με τα λουλούδια, τις καμπανούλες, αλλά δεν μπορούσα να δω ούτε μία», είπε, ωστόσο συμπλήρωσε: «Αλλά ξέρω πώς είναι τα δέντρα μου και ένα μέρος αυτού βρίσκεται στη μνήμη μου και ένα μέρος έχει να κάνει με αυτό που ελπίζω ότι μπορώ να διακρίνω».

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, η Τζούντι Ντεντς είχε εκφράσει την επιθυμία της να μην αποχωρήσει από την υποκριτική, δείχνοντας παράλληλα την ενόχλησή της για το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται «εθνικός θησαυρός».

«Καθώς μεγαλώνεις, πρέπει να αντιμετωπίζεις ανθρώπους που σε ρωτούν “Πότε θα συνταξιοδοτηθείς;” ή “Δεν ήρθε η ώρα να σηκώσεις τα πόδια σου και να ξεκουραστείς;”. Όχι, διάολε, δεν ήρθε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στους Times στις 9 Οκτωβρίου, τονίζοντας πως ήθελε να εξαφανίσει από το λεξιλόγιο τις λέξεις «συνταξιοδότηση», «vintage» και «γριά».

«Θέλω να είμαι σαν τον Νιούτον Μπλικ, ο οποίος πέθανε στο καμαρίνι του μετά από μια παράσταση. Θέλω να είμαι μία από εκείνες τις γυναίκες που πέφτουν από αεροπλάνα όταν είναι 100 ετών», είχε πει.

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