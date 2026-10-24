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24.10.2026 20:45

Basketgate: Έρχονται νέες συλλήψεις και περαιτέρω εμπλοκή παραγόντων – Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων

24.10.2026 20:45
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Πλέον, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το Σάββατο (24/10) η έρευνα επεκτείνεται στις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, στα στοιχηματικά δεδομένα δεκάδων αναμετρήσεων και σε πρόσωπα που ενδέχεται να μην έχουν ακόμη βρεθεί στο επίκεντρο των δικαστικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένονται νέες συλλήψεις και περαιτέρω εμπλοκή παραγόντων του μπάσκετ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η έκδοση πρόσθετων ενταλμάτων. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν αναφορές σε επιπλέον πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και παράγοντες του μπάσκετ. Πρόκειται, πάντως, για πληροφορίες που μένει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές και όχι για επιβεβαιωμένες νέες κατηγορίες.

Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες και οι στοιχηματικές συναλλαγές

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η έρευνα για τουλάχιστον 49 αγώνες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο ο αριθμός τους να αυξηθεί εφόσον προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι στοιχηματικές συναλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, καθώς και η ταυτότητα όσων τοποθέτησαν σχετικά στοιχήματα.

Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν εάν υπήρξε ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα, ποια χρηματικά ποσά διακινήθηκαν και εάν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων.

Η διερεύνηση δεν περιορίζεται απαραίτητα μόνο στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία, καθώς η αξιοποίηση νέων στοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση των ελέγχων.

Σε κάθε περίπτωση, η συμπερίληψη μιας αναμέτρησης στον σχετικό κατάλογο δεν συνεπάγεται ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Κρίσιμες οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Κυριακή (25/10), όταν έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του Γιώργου Μαυραγάνη.

Τη Δευτέρα (26/10) αναμένεται να ακολουθήσουν οι απολογίες της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ οι υπερασπιστικές τους θέσεις αμφισβητούν την αξιοπιστία των καταγγελιών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και τις συζητήσεις για τη διοικητική επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

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