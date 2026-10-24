Δικηγόρος Λιόλιου για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Κακοστημένη σκευωρία, υπάρχει απάντηση για όλα τα ψέματα (Video)

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Για κατασκευασμένες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου έκανε λόγο ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο συνήγορος του προέδρου της ΕΟΚ υποστήριξε ότι η υπεράσπιση διαθέτει απαντήσεις για όσα του αποδίδονται, ενώ αμφισβήτησε συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μιλώντας στο Mega, ενόψει της απολογίας του εντολέα του που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (25/10), ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε τόσο στις κατηγορίες για δωροδοκία και αθέμιτη παρέμβαση σε αγώνες όσο και στις αναφορές που αφορούν τον Γιώργο Μπόγρη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν μηνύματα που να συνδέουν τον Βαγγέλη Λιόλιο με τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις, ενώ χαρακτήρισε ψευδή την εκδοχή ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε ζητήσει από διαιτητή να επιβάλει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη.

«Καταρχήν η προσωρινή κράτηση, να διαταχθεί από εισαγγελέα, μια ποινική κατηγορία, δε σημαίνει ότι αυτόματα κάποιος μπαίνει στη φυλακή. Αλλιώς, θα έμπαιναν όλοι στη φυλακή την πρώτη μέρα. Για να κρατηθείς προσωρινά απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το αν δίνεις εχέγγυα ότι θα παραστείς στη δίκη, ή αν υπάρχει κίνδυνος να τελέσεις ξανά κάποιο αδίκημα. Είναι ξεχωριστό πράγμα. Το να βρίσκεις κάποια μετρητά σπίτι σου, δε σημαίνει ότι συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και δεν υπερασπίζομαι τον συγκεκριμένο διαιτητή, δε βρέθηκαν τα χρήματα στο σπίτι του εντολέα μου», ανέφερε.

«Θα αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοστημένη σκευωρία εις βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου. Ένα από τα ψέματα είναι αυτό με τον Μπόγρη. Να δείτε πόσο κακοστημένο είναι το πράγμα. Όταν ισχυρίζεται ο μάρτυρας ότι χρειάζεται εγώ να πω σε διαιτητή να δώσει τεχνική ποινή για να διώξω κάποιον από την ομάδα και υπάρχει απόδειξη ότι τον διώχνω για άλλους λόγους και τον αποζημιώνω, τότε αυτός που κατήγγειλε, λέει ψέματα. Υπάρχει απάντηση για όλα τα ψέματα, δεν προλαβαίνουμε και οκτώ εκπομπές να έχουμε. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να δείχνουν ότι ο Λιόλιος έστελνε μηνύματα. Κατηγορηματικά όχι. Τα κατηγορητήρια εμπλέκουν τον εντολέα μου επειδή είναι η κεφαλή. Η δωροδοκία και η αθέμιτη παρέμβαση σε αγώνες από κοινού με άλλους, είναι στο κατηγορητήριο για τον εντολέα μου. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μήνυμα. Θα απολογηθεί αύριο ο κύριος Λιόλιος. Όταν συλλαμβάνεσαι και κρατείσαι, και ο κόσμος λέει ”Να, αυτός είναι ένοχος”, ε αυτός είναι ο σκοπός των όσων κατασκευάζουν. Το να ξεπλύνεις και να καθαρίσεις το όνομά σου θα έρθει πολύ αργότερα. Δεν υπάρχει καμία καταγγελία του Παναγιώτη Γιαννάκη που να αφορά τον κύριο Λιόλιο. Υπάρχει μια αναφορά τρίτων ότι τον απέβαλαν με τεχνικές ποινές. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ο δημόσιος διάλογος παραπλανάται. Καμία εμπλοκή του Παναγιώτη Γιαννάκη δεν υπάρχει. Η υπόθεση αυτή θα έχει μεγάλη εξέλιξη, δεν είναι μια εκτέλεση πέναλτι…», συμπλήρωσε ο κ.Παπαϊωάννου.

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