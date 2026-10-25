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25.10.2026 10:44

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

25.10.2026 10:44
gallop vouli

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Η ίδια κάλπη, οι ίδιες ψήφοι, αλλά διαφορετική Βουλή. Η σύγκριση των δημοσκοπήσεων των Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron Analysis δείχνει πόσο σημαντικές συνέπειες θα είχε μια ενδεχόμενη αύξηση του ορίου κοινοβουλευτικής εισόδου από το 3% στο 5%, ακόμη και χωρίς οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στον εκλογικό νόμο.

Με αμετάβλητα τα δημοσκοπικά ποσοστά και διατηρώντας το ισχύον κλιμακωτό μπόνους του πρώτου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει από 10 έως 16 επιπλέον έδρες στις τέσσερις προσομοιώσεις. Χωρίς να χρειαστεί ούτε μία πρόσθετη ψήφο.

Ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη, εξίσου ουσιαστική διαπίστωση: σε καμία από τις τέσσερις περιπτώσεις το 5% δεν δίνει αυτοδυναμία στη ΝΔ. Η κοινοβουλευτική της δύναμη ανεβαίνει στις 130 έως 135 έδρες, παραμένοντας αισθητά κάτω από τις 151.

Οι υπολογισμοί που ακολουθούν αποτελούν δική μας συγκριτική προσομοίωση πάνω στα δημοσιευμένα ποσοστά, με μοναδική μεταβολή το όριο εισόδου. Δεν αποτελούν προβλέψεις εδρών των εταιρειών.

Από 10 έως 16 επιπλέον έδρες για τη ΝΔ – Τι δείχνουν οι τέσσερις μετρήσεις

Στην αρχική σύγκριση των Opinion Poll και GPO, η αύξηση του ορίου έδινε στη ΝΔ 13 και 10 επιπλέον έδρες, αντίστοιχα. Η προσθήκη των Pulse και Metron Analysis διευρύνει την εικόνα: το μεγαλύτερο όφελος εμφανίζεται πλέον στην Pulse, ενώ η Metron προσθέτει ένα διαφορετικό παράδειγμα ανακατανομής.

ΔημοσκόπησηΠοσοστό ΝΔΈδρες με 3%Έδρες με 5%Κέρδος ΝΔΚόμματα στη Βουλή: 3% → 5%
Opinion Poll30,3%122135+139 → 6
GPO29,4%123133+107 → 5
Pulse30%117133+1610 → 6
Metron Analysis30%119130+1110 → 7

Η σύγκριση χρησιμοποιεί την εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll της 13ης Οκτωβρίου, της GPO της 21ης Οκτωβρίου και τα στοιχεία των Pulse και Metron Analysis που παρουσιάστηκαν στις 22 Οκτωβρίου. Ειδικά στην Pulse, η βάση είναι το δημοσιευμένο «σενάριο κατανομής αναποφάσιστων».

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι η ΝΔ με 29,4% στην GPO παίρνει περισσότερες έδρες με όριο 3% από όσες παίρνει με 30% στις Pulse και Metron.

Δεν πρόκειται για αντίφαση. Η εξήγηση βρίσκεται στο ποσοστό των ψήφων που μένει εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο περισσότερες έδρες αναλογούν στα κόμματα που περνούν το κατώφλι.

Αντίστοιχα, οι Pulse και Metron δίνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό στη ΝΔ, 30%, αλλά διαφορετική κοινοβουλευτική δύναμη: 117 έναντι 119 εδρών με το 3% και 133 έναντι 130 με το 5%. Καθοριστική είναι η επίδοση των υπόλοιπων κομμάτων.

Πώς μοιράζονται οι 300 έδρες – Οι κερδισμένοι και οι αποκλεισμένοι

Η μεταβολή δεν περιορίζεται στο πρώτο κόμμα. Όσα κόμματα παραμένουν εντός Βουλής αυξάνουν την κοινοβουλευτική τους δύναμη, καθώς στην κατανομή συμμετέχουν πλέον λιγότεροι σχηματισμοί.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις έδρες με όριο 3% → 5%. Το μηδέν σημαίνει αποκλεισμό από την κατανομή.

ΚόμμαOpinion PollGPOPulseMetron Analysis
ΝΔ122 → 135123 → 133117 → 133119 → 130
ΕΛ.Α.Σ.48 → 5551 → 5648 → 5644 → 50
ΠΑΣΟΚ37 → 4342 → 4737 → 4438 → 43
ΚΚΕ22 → 2530 → 3419 → 2217 → 19
Ελληνική Λύση20–21* → 2427 → 3022 → 2618 → 21
Πλεύση Ελευθερίας15 → 1815 → 016 → 1917 → 19
Ελπίδα για τη Δημοκρατία14 → 00 → 011 → 012 → 0
Φωνή Λογικής10–11* → 012 → 010 → 016 → 18
Συμμαχία Ελλήνων10–11* → 00 → 011 → 010 → 0
ΜέΡΑ250 → 00 → 09 → 09 → 0

Στην Opinion Poll, με όριο 3%, τα δημοσιευμένα στρογγυλοποιημένα ποσοστά δίνουν ίσο δεκαδικό υπόλοιπο στην Ελληνική Λύση, στη Φωνή Λογικής και στη Συμμαχία Ελλήνων, για δύο διαθέσιμες έδρες. Δύο από τα τρία κόμματα λαμβάνουν την επιπλέον έδρα. Γι’ αυτό εμφανίζεται εύρος μίας έδρας· η ισοβαθμία δεν επηρεάζει τις έδρες της ΝΔ.

Στην Opinion Poll, το 5% αφήνει εκτός την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία Ελλήνων. Η Πλεύση Ελευθερίας, με 5,1%, περνά οριακά το αυξημένο κατώφλι.

Στην GPO, αποκλείονται η Πλεύση Ελευθερίας, που καταγράφεται στο 4,7%, και η Φωνή Λογικής με 3,8%. Έτσι προκύπτει η πιο ολιγοκομματική Βουλή των τεσσάρων συγκρίσεων: πέντε κόμματα.

Στην Pulse, η αλλαγή είναι εντονότερη. Με το 3% εκπροσωπούνται δέκα κόμματα, καθώς το ΜέΡΑ25 βρίσκεται ακριβώς στο όριο. Με το 5% αποκλείονται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Συμμαχία Ελλήνων, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25. Οι τέσσερις σχηματισμοί αθροίζουν 14,5%, εξηγώντας τη μεγαλύτερη ανακατανομή εδρών.

Στη Metron Analysis, αντιθέτως, η Φωνή Λογικής με 5,3% παραμένει εντός και στο δεύτερο σενάριο. Αποκλείονται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%. Η δεκακομματική Βουλή γίνεται επτακομματική.

Έως σχεδόν μία στις τέσσερις ψήφους εκτός εκπροσώπησης

Η άλλη όψη του κέρδους σε έδρες είναι η διεύρυνση της ψήφου που δεν συμμετέχει στην κατανομή τους.

ΔημοσκόπησηΕκτός κατανομής με 3%Εκτός κατανομής με 5%Πρόσθετο ποσοστό εκτός
Opinion Poll10,9%22,4%+11,5 μονάδες
GPO15,4%23,9%+8,5 μονάδες
Pulse6,5%21%+14,5 μονάδες
Metron Analysis8,5%19%+10,5 μονάδες

Τα ποσοστά υπολογίζονται ως το υπόλοιπο μέχρι το 100%, αφαιρώντας το άθροισμα των κομμάτων που περνούν κάθε όριο. Η κατηγορία «άλλο» παραμένει εκτός, αφού δεν υπάρχουν χωριστά στοιχεία που να τεκμηριώνουν επιπλέον κόμμα πάνω από το κατώφλι.

Με όριο 5%, επομένως, από το 19% έως το 23,9% της εκτιμώμενης ψήφου μένει εκτός κατανομής εδρών. Στην GPO, το ποσοστό πλησιάζει τη μία στις τέσσερις ψήφους.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό πολιτικό διακύβευμα. Η Βουλή γίνεται λιγότερο κατακερματισμένη, αλλά ταυτόχρονα μεγαλύτερο τμήμα του εκλογικού σώματος στερείται κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Οι έδρες που χάνουν τα αποκλειόμενα κόμματα κατανέμονται σε όλους όσοι παραμένουν. Η ΝΔ έχει το μεγαλύτερο απόλυτο κέρδος, επειδή είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Ενισχύονται, όμως, και η ΕΛ.Α.Σ., το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι σχηματισμοί που υπερβαίνουν το 5%.

Γιατί το 5% ενισχύει τη ΝΔ, αλλά δεν λύνει την εξίσωση της αυτοδυναμίας

Στις συγκεκριμένες προσομοιώσεις το μπόνους του πρώτου κόμματος δεν αλλάζει. Παραμένει στις 30 έδρες για τις Opinion Poll, Pulse και Metron Analysis και στις 28 έδρες για την GPO.

Το πρόσθετο όφελος προκύπτει αποκλειστικά από την αναλογική κατανομή των υπόλοιπων εδρών μεταξύ λιγότερων κομμάτων. Ο νόμος προβλέπει ότι στον σχετικό υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι ψήφοι των σχηματισμών που δικαιούνται κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με τις αδιάθετες έδρες να κατανέμονται βάσει των μεγαλύτερων δεκαδικών υπολοίπων.

Παρά την ενίσχυση, η απόσταση από την αυτοδυναμία παραμένει:

  • Opinion Poll: 135 έδρες, δηλαδή 16 λιγότερες από τις 151.
  • GPO: 133 έδρες, δηλαδή 18 λιγότερες.
  • Pulse: 133 έδρες, επίσης 18 λιγότερες.
  • Metron Analysis: 130 έδρες, δηλαδή 21 λιγότερες.

Η αύξηση του ορίου θα άλλαζε αισθητά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, χωρίς να εξασφαλίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Το ίδιο εκλογικό ποσοστό θα απέδιδε περισσότερους βουλευτές, αλλά η ανάγκη συνεργασιών θα παρέμενε.

Χρειάζεται, τέλος, προσοχή στα κόμματα που βρίσκονται ακριβώς πάνω ή δίπλα στα κατώφλια. Το 3% του ΜέΡΑ25 στις δύο νέες μετρήσεις υπολογίζεται εδώ ως ποσοστό εισόδου. Αν μια εκλογική επίδοση ήταν έστω και οριακά χαμηλότερη, η κατανομή θα άλλαζε ξανά. Αντίστοιχη ευαισθησία υπάρχει γύρω από το 5%.

Η προσομοίωση κρατά σταθερή την επιλογή των ψηφοφόρων. Δεν μπορεί να υπολογίσει πιθανή μετακίνηση ψήφων λόγω ενός αυξημένου ορίου. Βασίζεται στα δημοσιευμένα, στρογγυλοποιημένα ποσοστά και προϋποθέτει ότι οι καταγραφόμενοι σχηματισμοί έχουν δικαίωμα εκλογικής συμμετοχής. Το 5% εξετάζεται ως υποθετικό σενάριο, όχι ως ισχύων κανόνας.

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