Νέα κατηγορία για σεξουαλική επίθεση αντιμετωπίζει ο Κέβιν Σπέισι, έγινε γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα του Λος Αντζελες, λίγους μήνες μετά την κατάθεση παρόμοιου φακέλου στην πόλη της Καλιφόρνιας κατά του αμερικανού ηθοποιού που αντιμετωπίζει σειρά καταγγελιών.

«Μία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης διαβιβάσθηκε στις 21/08 στο γραφείο μας από τις υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας του Λος Αντζελες, η οποία αφορά τον Κέβιν Σπέισι. Η υπόθεση εξετάζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα.

Μία ακόμη έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο έπειτα από μήνυση για σεξουαλική επίθεση που χρονολογείται από το 1992 και προέρχεται από άνδρα, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο.

Επειτα από σειρά καταγγελιών εις βάρος του, ο ηθοποιός, που έχει βραβευθεί δύο φορές με Οσκαρ, αποπέμφθηκε από την σειρά House of Cards του Netflix, όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, και από την ταινία «All the Money in the World,» του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου αντικαταστάθηκε από τον ηθοποιό Κρίστοφερ Πλάμερ.

Ο ηθοποιός Αντονι Ραπ ήταν ο πρώτος που κατηγόρησε τον Κέβιν Σπέισι. Διηγήθηκε στον αμερικανικό Τύπο πώς ο ηθοποιός, 26 ετών εκείνη την εποχή, του ρίχτηκε κατά την διάρκεια μίας βραδιάς στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, όταν ο Ραπ ήταν 14 (!) ετών, και κατόρθωσε να ξεφύγει καταφεύγοντας στο μπάνιο.

Ο Κέβιν Σπέισι απάντησε ότι δεν θυμάται τέτοιο περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ