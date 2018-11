Μέι day: «Ξηλώνεται» η Βρετανική κυβέρνηση - Βροχή παραιτήσεων υπουργών μετά τη συμφωνία με την Ε.Ε.

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι παραιτήσεις υπουργών της βρετανικής κυβέρνησης, μία μέρα μετά το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο στο οποίο παρουσιάστηκε το σχέδιο για το Brexit.

Μέχρι στιγμής έχουν παραιτηθεί 3 υπουργοί και μία υφυπουργός.

Το κλίμα στο Λονδίνο είναι ιδιαιτέρα βαρύ και πολλοί αναλυτές ήδη αναφέρουν ότι οι εκλογές είναι πλέον μονόδρομος για την Τερέζα Μέι.

Πρώτος άνοιξε τον χορό τον παραιτήσεων ο υπουργός αρμόδιος για την Βόρεια Ιρλανδία, ο συντηρητικός Σέλις Βάρα.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση», εξηγεί ο κ. Βάρα στην επιστολή παραίτησής του που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο Twitter.

Ωστόσο η βαριά παραίτηση, που άνοιξε το δρόμο στους υπόλοιπους ήταν αυτή του υπουργού για το Brexit Ντόμινικ Ράαμπ, ο οποίος αποχωρώντας σημείωσε ότι το σχέδιο της Μέι απειλεί την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz