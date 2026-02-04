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04.02.2026 09:24

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

04.02.2026 09:24
tipras

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Την νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) ως εξέλιξη της Διαύγειας, προανήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός με ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από βίντεο με σχετικό απόσπασμα κατά την πρόσφατη ομιλία στη Θεσσαλονίκη.

Θα λέγεται Διαφάνεια και η πλήρης παρουσίασή της αναμένεται προσεχώς, εντός της μέρας ή αύριο. Στόχος, όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βίντεο η πραγματική Διαφάνεια, όσον αφορά κάθε δημόσια δαπάνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα:

«Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;

Δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο.

Υπερκοστολογήσεις.

Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις που η σημερινή ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει.

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ.

Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα.

Μείνετε συντονισμένοι».

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