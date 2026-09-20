«Το Πρωινό» επιστρέφει με …Κοσιώνη – Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πρεμιέρα στις 09:50 το πρωί κάνει αύριο Δευτέρα ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του, με τη Σία Κοσιώνη να τους κάνει ποδαρικό.
«Το Πρωινό» επιστρέφει στη συχνότητα του ΑΝΤ1 με τον παρουσιαστή να έχει στο πλερό του τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Τάσο Τεργιάκη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, τη Γιώτα Κηπουρού και τον Γρηγόρη Μπάκα. Νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι η Νόρα Καούρη, η οποία εντάσσεται στην πρωινή παρέα με διαφορετική ματιά και πιο ανάλαφρη διάθεση.
Η εκπομπή θα κινηθεί σε όλο το φάσμα της επικαιρότητας, από το κοινωνικό, αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ μέχρι το lifestyle, με ζωντανές συνδέσεις και συνεχή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν μέσα στην ημέρα, ενώ οι συνεντεύξεις και οι συζητήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας θα αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινής θεματολογίας.
Από «Το Πρωινό» δεν θα λείπει η μαγειρική με τον σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου να παρουσιάζει συνταγές και προτάσεις για το καθημερινό τραπέζι.
Διαβάστε επίσης:
«Ξαναχτύπησε» η Ελένη Λουκά – Διέκοψε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ από το Α’ Νεκροταφείο
«Μία και σήμερα…»: Μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα η Χρηστίδου
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.