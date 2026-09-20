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20.09.2026 14:00

«Το Πρωινό» επιστρέφει με …Κοσιώνη – Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

20.09.2026 14:00
prwino

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Πρεμιέρα στις 09:50 το πρωί κάνει αύριο Δευτέρα ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του, με τη Σία Κοσιώνη να τους κάνει ποδαρικό.

«Το Πρωινό» επιστρέφει στη συχνότητα του ΑΝΤ1 με τον παρουσιαστή να έχει στο πλερό του τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Τάσο Τεργιάκη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, τη Γιώτα Κηπουρού και τον Γρηγόρη Μπάκα. Νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι η Νόρα Καούρη, η οποία εντάσσεται στην πρωινή παρέα με διαφορετική ματιά και πιο ανάλαφρη διάθεση.

Η εκπομπή θα κινηθεί σε όλο το φάσμα της επικαιρότητας, από το κοινωνικό, αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ μέχρι το lifestyle, με ζωντανές συνδέσεις και συνεχή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν μέσα στην ημέρα, ενώ οι συνεντεύξεις και οι συζητήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας θα αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινής θεματολογίας.

Από «Το Πρωινό» δεν θα λείπει η μαγειρική με τον σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου να παρουσιάζει συνταγές και προτάσεις για το καθημερινό τραπέζι.

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