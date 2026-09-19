Ο Γιώργος Μαζωνάκης 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως – Ψάχνουν και ακούν τα τραγούδια του σε όλο τον πλανήτη

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Σε ιδιαίτερα υψηλή θέση της παγκόσμιας ψηφιακής κατάταξης καλλιτεχνών βρίσκεται αυτή την περίοδο ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τα τραγούδια του να βρίσκουν μεγάλη απήχηση σε χρήστες του Διαδικτύου από ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης καταλαμβάνει την 35η θέση στο Global Digital Artist Ranking, μια ημερήσια κατάταξη που αποτυπώνει τη διεθνή ψηφιακή απήχηση των καλλιτεχνών μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες και ιστοσελίδες.

Η συγκεκριμένη λίστα δημοσιεύεται από το Kworb και διαμορφώνεται με βάση στοιχεία από υπηρεσίες όπως το Apple Music, το Spotify, το iTunes, το YouTube, το Shazam και το Deezer.

Η παρουσία του Μαζωνάκη τόσο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη έρχεται την ώρα που η είδηση του θανάτου του έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, οδηγώντας πολλούς χρήστες στην αναζήτηση πληροφοριών για τον ίδιο και τη μουσική του. Παράλληλα, όμως, η αυξημένη ψηφιακή κίνηση αποτυπώνεται και στις ακροάσεις των τραγουδιών του, καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην αναζήτηση του ονόματός του.

Ψηλότερα από Μπίλι Άιλις, Χάρι Στάιλς και Κάνιε Γουέστ ο Μαζωνάκης

Η επίδοσή του τον φέρνει, μάλιστα, πάνω από καλλιτέχνες με εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινές ακροάσεις, μεταξύ των οποίων η Μπίλι Άιλις, ο Χάρι Στάιλς, ο Κάνιε Γουέστ και ο Εντ Σίραν. Στην ίδια κατάταξη βρίσκονται χαμηλότερα και οι Oasis, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στο προσκήνιο μετά τη συμφιλίωση των αδελφών Γκάλαχερ.

Ενδεικτική της έκτασης της ψηφιακής απήχησης του Γιώργου Μαζωνάκη είναι και η περίπτωση της Ντόλι Πάρτον, η οποία λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της είχε ανέβει στην 31η θέση της ίδιας παγκόσμιας κατάταξης. Πρόκειται, βέβαια, για μια καλλιτέχνιδα με διεθνή απήχηση και έναν πολύ μεγάλο πυρήνα ακροατών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, το κοινό που θεωρητικά αποτελεί τη βάση του περιορίζεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

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