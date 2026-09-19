Δημοσκόπηση GPO: Μακριά απο την αυτοδυναμία η ΝΔ, κλείνει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ

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Άπιαστο όνειρο παραμένει για την ΝΔ η αυτοδυναμία, όπως φαίνεται και στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».
Ειδικότερα, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 30,3%
ΕΛΑΣ: 15,8%
ΠΑΣΟΚ: 13,1%
Ελληνική Λύση: 8,9%
ΚΚΕ: 8,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%
Άλλο: 4,7%
Φωνή της Λογικής: 4%
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,8%
ΜέΡΑ25: 2,1%
ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%
Νίκη: 1,2%
Νέα Αριστερά: 1,2%
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 28,5% δηλώνει ότι πείστηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 2,2%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,2%, η Ρένα Δούρου με 0,8%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,5% και ο Στέφανος Κασσελάκης με 0,3%.
Στην έρευνα της GPO τέθηκε επίσης το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες θα ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
Το 89,2% απάντησε «λίγο και καθόλου», ενώ το 9,5% δήλωσε «πολύ και αρκετά». Παράλληλα, το 55,2% θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6% τις χαρακτηρίζει πολιτικές.
Τέλος, το 11,9% εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της ΝΔ. Στην ίδια ερώτηση, ο Κώστας Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη θέση με 34,1%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,9%.
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