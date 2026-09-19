Δημοσκόπηση GPO: Μακριά απο την αυτοδυναμία η ΝΔ, κλείνει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ

Takeaways by to pontiki AI Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά» καταδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγκεντρώνει ποσοστά αυτοδυναμίας στην εκτίμηση ψήφου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 29,5%, ενώ προηγείται και στην πειστικότητα των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά στο ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 55,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι οι διαφορές του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν προσωπικό χαρακτήρα.

Ο Κώστας Καραμανλής θεωρείται από το 34,1% των ερωτηθέντων ως ο εκφραστής των πολιτικών αρχών της Νέας Δημοκρατίας.

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Άπιαστο όνειρο παραμένει για την ΝΔ η αυτοδυναμία, όπως φαίνεται και στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Ειδικότερα, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,3%

ΕΛΑΣ: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 13,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

Άλλο: 4,7%

Φωνή της Λογικής: 4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,8%

ΜέΡΑ25: 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Νίκη: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ -Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 28,5% δηλώνει ότι πείστηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 2,2%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,2%, η Ρένα Δούρου με 0,8%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,5% και ο Στέφανος Κασσελάκης με 0,3%.

Πώς βλέπουν οι πολίτες ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Στην έρευνα της GPO τέθηκε επίσης το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες θα ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 89,2% απάντησε «λίγο και καθόλου», ενώ το 9,5% δήλωσε «πολύ και αρκετά». Παράλληλα, το 55,2% θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6% τις χαρακτηρίζει πολιτικές.

Τέλος, το 11,9% εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της ΝΔ. Στην ίδια ερώτηση, ο Κώστας Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη θέση με 34,1%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,9%.

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