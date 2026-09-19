Μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος μετά από καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο του

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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονος, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μάτια καθηγητών και συμμαθητών του στο προαύλιο του σχολείου του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Στεφανιαία Μονάδα, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, διασωληνωμενος με βαρυ εγκεφαλικο οιδημα, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις.
Σύμφωνα με ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 10:30 πμ., όταν ο 17χρονος κατέρρευσε. Προσωπικό του σχολείου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.
Ο γιατρός έφτασε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέσα σε περίπου τρία λεπτά και διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απινιδωτής, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό, και χορηγήθηκε η πρώτη απινίδωση, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό.
Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., που άνοιγε τον δρόμο, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ καθ’ οδόν συνεχίζονταν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή.
Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, η προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις. Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό ρυθμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
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