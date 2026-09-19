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19.09.2026 11:37

Τηλεθέαση Σαββάτου: «Σάρωσε» το αφιέρωμα του MEGA στον Γιώργο Μαζωνάκη

19.09.2026 11:37
mazonakis

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Εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε το Mega στη late night ζώνη της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το Μεγάλο Κανάλι τίμησε τη μνήμη του επαναπροβάλλοντας το «Σπίτι με το MEGA», με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή, σε ρόλο οικοδεσπότη.

Η επαναπροβολή του «Σπίτι με το MEGA» έσπασε τα κοντέρ στη late night ζώνη, δίνοντάς του 23,2% στο δυναμικό κοινό. Εξίσου υψηλή ήταν η ανταπόκριση και στο γενικό σύνολο, όπου η εκπομπή σημείωσε 20,8%.

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