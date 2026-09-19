Πολωνία: Προληπτικές επιχειρήσεις της Αεροπορίας λόγω Ουκρανίας

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Η Πολωνία ξεκίνησε προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της το Σάββατο εν μέσω ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, ανέφερε ο πολωνικός στρατός σε ανάρτηση στο X.
Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού των συστημάτων αεράμυνας και των συστημάτων ανίχνευσης και ραντάρ της χώρας.
Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επέμεινε ότι η χώρα του δεν θα παραδώσει κανένα έδαφος σε οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία.
Η δήλωσή του έρχεται λίγο μετά την προειδοποίηση ότι το Κρεμλίνο σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.
Ο Τουσκ απαντούσε στον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος έγραψε στο X την Πέμπτη: «Είμαστε ένα έθνος που μπορεί να χάσει εδάφη, αλλά ποτέ δεν θα χάσει την ψυχή του. Μπορεί να παραδώσει εδάφη, αλλά ποτέ δεν θα παραδώσει την πατρίδα του».
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