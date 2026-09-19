Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» με τη Δανία για τη Γροιλανδία – «Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί»

Takeaways by to pontiki AI Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Η συμφωνία απεριόριστης διάρκειας απαγορεύει σε αντιπάλους των ΗΠΑ να διατηρούν στρατιωτικές βάσεις ή να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς αμερικανική έγκριση.

Οι τρεις πλευρές επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνεργασία στοχεύει στην ασφάλεια της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού, ενώ προβλέπει παράλληλα την ανάπτυξη υποδομών με τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, η οποία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα, ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσαν και η Κοπεγχάγη με τη Γροιλανδία, ανακοινώνοντας πως θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι η συμφωνία αντιμετωπίζει «όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις ΗΠΑ.

«Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε χαρακτηριστικά.

Έκανε λόγο για «συμφωνία απεριόριστης διάρκειας» και μίλησε για μια «σημαντική, ιστορική και ξεχωριστή» εξέλιξη για τις ΗΠΑ.

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο σημείο της Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή υποδομών.

«Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση, να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ουάσινγκτον.

«Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να κάνει ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι επί περισσότερα από 100 χρόνια οι αμερικανοί πρόεδροι γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει να προχωρήσει σε αντίστοιχη εξέλιξη.

«Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και αποφασιστικά αυτή την πολύ σημαντική κατάσταση», σημείωσε.

Επιβεβαιώνουν Δανία και Γροιλανδία

Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ανέφερε ότι η Κοπεγχάγη και η Γροιλανδία αναμένουν να υπογράψουν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Expected agreement on strengthened security in the Arctic and the North Atlantic Area pic.twitter.com/ARCMGgSA75 — Statsministeriet (@Statsmin) September 18, 2026

«Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», ανακοίνωσε.

Η Δανή πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα πρέπει να ενισχύει την κοινή ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, σημειώνοντας ότι θα είναι θετική για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, και τόνισε πως θα πρέπει να αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, αλλά και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Η πρόταση για αγορά και το «δεν πωλείται»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Γροιλανδία έχει κρίσιμη στρατηγική σημασία για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είχε, μάλιστα, προτείνει την αγορά του νησιού από τη Δανία, πρόταση που είχε απορριφθεί από την Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η νέα συμφωνία, όπως την παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού στη στρατηγική και στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά σημεία της Αρκτικής λόγω της θέσης της, της εγγύτητάς της στη Βόρεια Αμερική και της αυξανόμενης σημασίας της περιοχής για την παγκόσμια ασφάλεια.

Η περιοχή έχει αποκτήσει επιπλέον ενδιαφέρον λόγω των νέων θαλάσσιων διαδρομών που δημιουργούνται στην Αρκτική, αλλά και του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων για την επιρροή στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη CNN: Η AI έφερε ΗΠΑ και Κίνα μια ανάσα από σύγκρουση – Η λανθασμένη αναφορά, το κινεζικό πλοίο και τα …πυρηνικά

Πακιστάν: Στους 31 οι νεκροί από την επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ – Περισσότεροι από 100 οι τραυματίες

«Μη αναστρέψιμο» το πυρηνικό καθεστώς της χώρας, απαντά η Βόρεια Κορέα στον ΔΟΑΕ



