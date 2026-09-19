Πρόεδρος ΣΑΤΑ:«Αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί, αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ανακοίνωσε την αύξηση των τιμών για τις διαδρομές ταξί προς και από το αεροδρόμιο κατά 10 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της ανόδου των τιμών στα καύσιμα.

Οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της μειωμένης εγχώριας ζήτησης και της φορολογικής επιβάρυνσης στα καύσιμα που δυσχεραίνει την καθημερινή κυκλοφορία των οχημάτων.

Παράλληλα, ο κλάδος εκφράζει έντονο προβληματισμό για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, επικαλούμενος το υψηλό κόστος και την έλλειψη πιστοποιημένων συνεργείων επισκευής.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ζητά παράταση της προθεσμίας για την ηλεκτροκίνηση και προτείνει την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι η χρήση υβριδικών οχημάτων.

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Για τις νέες χρεώσεις των ταξί προς και από το αεροδρόμιο, την αύξηση του κόστους καυσίμων, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με την ηλεκτροκίνηση, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Όπως ανέφερε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, οι νέες τιμές για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει, καθώς το κόστος λειτουργίας των ταξί έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπερόπουλος, σημειώνοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αναπροσαρμογές στις χρεώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Η χρέωση για διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο, εντός του μικρού δακτυλίου της Αθήνας, διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ από 40 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη χρέωση στη διπλή ταρίφα ανέρχεται στα 65 ευρώ, από 55 ευρώ, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη σταθερή τιμή αφορά τον μικρό δακτύλιο της Αθήνας. Εκτός του δακτυλίου ισχύει το ταξίμετρο, με τη χρέωση να διαμορφώνεται βάσει της ένδειξής του.

Όπως εξήγησε, η σταθερή χρέωση είχε καθιερωθεί προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα υπερχρέωσης, ιδιαίτερα σε βάρος τουριστών που χρησιμοποιούν ταξί για τη μετακίνησή τους από και προς το αεροδρόμιο.

«Τα καύσιμα έπρεπε να έχουν αυξήσει και τη μονή και τη διπλή ταρίφα»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε ότι οι αυξήσεις που έχουν σημειωθεί στο κόστος των καυσίμων έχουν επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική κατάσταση των επαγγελματιών οδηγών.

«Δεν βγαίνει το ταξίμετρο όπως έχει ανέβει το κόστος», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΣΑΤΑ, θα έπρεπε να υπάρξει αναπροσαρμογή τόσο στη μονή όσο και στη διπλή ταρίφα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μειωμένη ζήτηση από το ελληνικό κοινό, επισημαίνοντας ότι μετά τα μέσα του μήνα η κίνηση περιορίζεται σημαντικά, καθώς τα διαθέσιμα εισοδήματα των οικογενειών είναι περιορισμένα.

Αντίθετα, ο τουρισμός, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, συνέβαλε στην ενίσχυση της κίνησης στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουμε»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για τους επόμενους μήνες, ζητώντας παρεμβάσεις στο κόστος των καυσίμων.

«Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα και συνεχίσει αυτή η άνοδος, είναι αδύνατο να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε σε λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σειρά προβλημάτων που -όπως είπε- έχουν επιβαρύνει τον κλάδο, αναφερόμενος τόσο στο πρόσφατο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο όσο και στις γενικότερες συνθήκες λειτουργίας των ταξί.

Στο επίκεντρο και η ηλεκτροκίνηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα από όσα είχε αρχικά εκτιμήσει ο κλάδος.

Όπως είπε, από την αρχή του έτους έχουν αλλάξει μόλις 18 αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε για την Αθήνα.

Ο ίδιος απέδωσε τη χαμηλή ανταπόκριση, μεταξύ άλλων, στο υψηλό κόστος λειτουργίας, αλλά και στην έλλειψη πιστοποιημένων συνεργείων που μπορούν να πραγματοποιήσουν επισκευές σε ηλεκτρικά οχήματα.

«Δεν υπάρχουν συνεργεία πιστοποιημένα για μια απλή ζημιά. Πρέπει να πάει στην αντιπροσωπεία και να περιμένει μήνες», ανέφερε, ζητώντας να δοθεί παράταση στην εφαρμογή της υποχρέωσης.

Ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες τεχνολογίες οχημάτων, όπως τα υβριδικά, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν, κατά την άποψή του, εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών.

Τέλος, αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, μεταξύ των οποίων η χρήση Ι.Χ. για τουριστικές μεταφορές και οι αλλαγές που αφορούν το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών.

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