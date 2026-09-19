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19.09.2026 10:44

Συγκινημένη η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν μία σπουδαία ψυχή

19.09.2026 10:44
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Συγκινημένη παρουσιάστηκε η Ελένη Φουρέιρα επί σκηνής τη στιγμή που αποχαιρέτησε με τον τρόπο της τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.

Η τραγουδίστρια τραγούδησε στη συναυλία για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αφιέρωσε λεπτά για να τιμήσει με τη σειρά της τον καλλιτέχνη, φωνάζοντας το σύνθημά του «Όσο ζω Μαζώ», με τον κόσμο να τη χειροκροτά.

Η Ελένη Φουρέιρα επισήμανε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος άνθρωπος και τόνισε πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του: «Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή και όχι μόνο λαϊκό… Τι λέω…

@spyros_glykas 🕊️🕊️🕊️ #mazw #foureira #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – spyros_glykas

Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα, έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», είπε και στη συνέχεια του αφιέρωσε το τραγούδι «Alleluia».

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