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18.09.2026 18:57

Η Ντακότα Τζόνσον θέλει να γίνει μητέρα: «Νιώθω ότι μία ψυχή θέλει να έρθει στον κόσμο»

18.09.2026 18:57
dakota-johnson

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Την επιθυμία της να κάνει παιδιά εξομολογήθηκε η Ντακότα Τζόνσον, η οποία το 2025 χώρισε με τον επί 8 χρόνια σύντροφο της Κρις Μάρτιν.

«Δεν περίμενα ότι θα ήμουν σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το σημείο της ζωής μου, αλλά για κάποιο λόγο αυτό είναι το σχέδιο του σύμπαντος. Θα το ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Ελπίζω να συμβεί και σε μένα», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Vogue.

H 36χρονη ηθοποιός πρόσθεσε ότι πάντα αισθανόταν την επιθυμία να γίνει μητέρα. «Πάντα ένιωθα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια ψυχή που θέλει να έρθει στον κόσμο. Και ελπίζω να είμαι αρκετά τυχερή ώστε να μπορέσω να το ζήσω αυτό».

Η Ντακότα Τζόνσον παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο για εκείνη να βλέπει τους άλλους να προχωρούν τις ζωές τους.  «Είναι δύσκολο να βρίσκομαι με τις καλύτερές μου φίλες, αλλά και στα γυρίσματα, και όλοι να έχουν τα μωρά τους και να δημιουργούν οικογένειες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Αλλά είναι εντάξει. Εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα συμβεί και σε μένα».

Για τη σχέση της με τους μουσικούς είπε σαρκαστικά «Τους αρέσω και μου αρέσουν κι εμένα», ενώ όταν την ρώτησαν τι πάει λάθος μαζί τους είπε «Πολλά, είναι πονηροί μαλάκες».

Η ηθοποιός  ήταν αραβωνιασμένη με τον Κρίς Μάρτιν αλλά δεν προχώρησαν ποτέ σε γάμο. Μετά τον χωρισμό είχε μία σύντομη σχέση με τον 29χρονο τραγουδιστή Role Model, ενώ πιο πρόσφατα εθεάθη με τον πρώην σύντροφο της Megan Fox και επίσης τραγουδιστή Machine Gun Kelly.

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