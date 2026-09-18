Μέσω παρένθετης μητέρας γεννήθηκε η κόρη της Lady Gaga

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Η Lady Gaga και ο σύντροφός της, Michael Polansky, απέκτησαν ένα κοριτσάκι μέσω παρένθετης μητέρας.

Το TMZ επιβεβαίωσε τις εικασίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες. Το νεογέννητο, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Rose Bean Polansky, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.

Η 40χρονη σταρ πάσχει από ινομυαλγία, μια ανοσολογική ασθένεια που προκαλεί έντονο πόνο και χρόνια κόπωση.

Φωτογραφίες του νεογέννητου μωρού μαζί με τους γονείς του διέρρευσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η επιθυμία για μητρότητα που εκφράστηκε πριν από λίγο καιρό

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός του “A Star Is Born” έχει μιλήσει αρκετές φορές για την επιθυμία της για μητρότητα, με πιο πρόσφατη τον περασμένο Νοέμβριο στην τηλεοπτική εκπομπή του Stephen Colbert, αποκαλώντας την πιθανότητα να γίνει μητέρα τον “επόμενο σταρ ρόλο” της.

Η Gaga, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Stefani Joanne Angelina Germanotta, δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον Αύγουστο, όταν σταμάτησε για να βγάλει μια selfie με έναν θαυμαστή της στη Βόρεια Καλιφόρνια. Τελευταία φορά την είδαμε στην ταινία The Devil Wears Prada 2, στο Grove του Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της ταινίας Lady Gaga Mayhem Requiem του Apple Music Live, ένα μήνα αφότου ολοκλήρωσε την περιοδεία της Mayhem Ball τον Απρίλιο: εννέα μήνες σε περιοδεία, συνολικά 86 συναυλίες παγκοσμίως.

Η Gaga σκεφτόταν εδώ και καιρό, με χίλιες αμφιβολίες, την προοπτική να γίνει μητέρα. Σε μια συνέντευξη πέρυσι στους New York Times, παραδέχτηκε ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό πώς να συμφιλιώσει τη μητρότητα με μια ζωή και μια καριέρα που για δεκαετίες αναπόφευκτα ήταν επικεντρωμένες γύρω της. «Το πιο σημαντικό για μένα είναι να μην αναγκάσω τα παιδιά μου να ζήσουν μια ζωή που δεν επέλεξαν. Έτσι, όσο περισσότερο μπορούμε να τους δώσουμε τον χώρο να ανακαλύψουν ποιοι είναι μόνα τους, τόσο το καλύτερο. Αυτό πιστεύω βαθύτερα». Εν τω μεταξύ, το βιολογικό ρολόι συνέχισε να χτυπάει.

Το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί τον Σεπτέμβριο του 2019, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, για την πρεμιέρα της ταινίας Joker: Folie à Deux. «Το κομμάτι που έλειπε στη ζωή μου ήταν να βρω την αληθινή αγάπη», είχε δηλώσει η Gaga τότε στη Vogue.

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