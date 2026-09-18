«Καμπανάκι» από Μακρόν για την αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη – Συγκαλεί σύνοδο κορυφής της G7 για την ενέργεια

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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι τα «ιστορικά» υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων οφείλονται «εξ ολοκλήρου στους πολέμους» και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία και την Ουκρανία, συνέπεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου, έχει οδηγήσει σε έκρηξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προβλέποντας ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων πρόεδρος Μακρόν είπε επίσης ότι η Γαλλία «κάνει τα πάντα για να διευκολύνει την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», σημειώνοντας ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι οι συζητήσεις αποδεικνύονται δύσκολες. Δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα επιτρέψουν την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Έχουμε προστατεύσει τους πολίτες πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού στην Ευρώπη», είπε επίσης ο Μακρόν αναφερόμενος τόσο στην κρίση Covid όσο και στη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, σημειώνοντας όμως ταυτόχρονα ότι «σήμερα, έχουμε και ευθύνη όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά».

Αναφερόμενος συνέχεια το ουκρανικό ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης τόσο στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία όσο και στις πρόσφατες δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει «υβριδικά χτυπήματα» εναντίον των συμμάχων της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή» και ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή επαγρύπνησης». Όσον αφορά το ζήτημα της «αντίδρασης»,είπε ότι «η ίδια η φύση της αποτροπής είναι να αποφεύγουμε να αποκαλύπτουμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος για τη Ρωσία να συνεχίσει να ενεργεί προς τους Ευρωπαίους με αυτόν τον τρόπο».

Συνεχίζοντας ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η ρωσική υβριδική απειλή για τους Ευρωπαίους και τη Γαλλία, έχει ενταθεί»,ανακοινώνοντας ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να καταρτίσει ένα «σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας» από «ρωσικές υβριδικές επιθέσεις».

«Η πρόθεση πίσω από αυτό είναι να μας εκφοβίσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια υποστήριξης των Ουκρανών. Το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Δεν μας εκφοβίζει επειδή γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία», κατέληξε ο Μακρόν.

Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για την ενέργεια

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο «ενεργειακά ζητήματα», σύνοδος που θα διεξαχθεί μέσα «στις επόμενες εβδομάδες», προκειμένου να «σημειωθεί πρόοδος στον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων».

Αυτή η συνάντηση θα πρέπει να βοηθήσει «στην αποφυγή περιττών εντάσεων μεταξύ των κρατών μελών της G7 και των κύριων εταίρων μας» και επίσης να «επανεξετάσει τις επιλογές για την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με ηγέτες κομμάτων και υποψήφιους προέδρους.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εργάζεται για την εξασφάλιση προμηθειών ντίζελ και φυσικού αερίου, υποδεικνύοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται «στο αναμενόμενο κατάλληλο επίπεδο αποθήκευσης και θα διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες αυτόν τον χειμώνα».

Πρόσθεσε ότι θα «επικοινωνήσει» σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και «για την επιτάχυνση όλων των πιθανών μέτρων ευελιξίας για τη μείωση των τιμών μας και της δομής των τιμών ενέργειας».

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως η Γαλλία απειλήθηκε από ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, και πως αυτές οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα «πράξει λάθος» αν «συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η απειλή -ιδιαίτερα η ρωσική υβριδική απειλή- που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και η Γαλλία έχει ενταθεί», είπε ο Μακρόν.

«Η πρόθεση πίσω από αυτές τις επιθέσεις είναι να μας εκφοβίσουν και να υπονομεύσουν την προσπάθεια υποστήριξης των Ουκρανών. Το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφέροντας ως παράδειγμα την ανακάλυψη ενός drone φορτωμένου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν εκφοβιζόμαστε επειδή γνωρίζουμε ότι η σημερινή και η μελλοντική μας ασφάλεια διακυβεύεται στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

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