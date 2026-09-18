Κολυμβητής νεκρός από επίθεση καρχαρία μπροστά στα μάτια τρομοκρατημένων παραθεριστών στην Αυστραλία: «Μπορούσα να δω μια λίμνη αίματος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία την Παρασκευή καθώς κολυμπούσε σε μια παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ οι λουόμενοι παρακολουθούσαν με τρόμο.

Σκάφη και ελικόπτερα «σάρωσαν» τον ωκεανό στα ανοιχτά της παραλίας Σορέντο στα βόρεια προάστια του Περθ μετά την επίθεση που σημειώθηκε αργά το πρωί, ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν ανέφερε εάν έχουν βρεθεί πιθανά λείψανα.

Ωστόσο, η αστυνομία ήταν βέβαιη ότι «ο κολυμβητής έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα της επίθεσης», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nine Network ότι το θύμα κολυμπούσε με έναν φίλο του, ο οποίος πλέον έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Ήμουν απλώς σοκαρισμένος. Δηλαδή, λυπάμαι για τον φίλο του. Ζήτησε συγγνώμη και είπε “Δεν έσωσα τον φίλο μου”», είπε ο μάρτυρας.

«Είπα “Δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα”», πρόσθεσε.

Η μάρτυρας Ίνγκριντ Μίτσελ, η οποία κολυμπάει στην παραλία καθημερινά, είπε στο Nine: «Πώς γίνεται να βλέπεις κάποιον να γίνεται κομμάτια μπροστά σου, βασικά; Είναι αρκετά δύσκολο».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν αίμα στο νερό.

A swimmer was taken by a shark while on a morning swim with a mate. The victim was just metres from shore, when the giant predator attacked. pic.twitter.com/Y4wWOxYbvd September 18, 2026

«Ο φίλος μου είπε, “Τζακ, νομίζω ότι έγινε επίθεση καρχαρία”, και κοίταξα τον ωκεανό και μπορούσα να δω μια λίμνη αίματος», δήλωσε η Τζάκι Ράπαϊκ, περιπατήτρια στην παραλία, στο Australian Broadcasting Corp.

Ο ντόπιος Ράιαν Ρόου δήλωσε στην εφημερίδα The West Australian ότι έφτασε στην παραλία λίγο αργότερα και ένας περαστικός του είπε ότι «κάποιος είχε δεχτεί επίθεση από καρχαρία».

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχε βγει τόσο πολύ αίμα από ένα ανθρώπινο σώμα», είπε ο Ρόου.

Οι αρχές έκλεισαν την παραλία για τους κολυμβητές. Μάρτυρες περιέγραψαν τον κολυμβητή ως άνδρα περίπου 60 ετών, αλλά η αστυνομία δεν τον κατονόμασε περαιτέρω.

Σε μια ξεχωριστή επίθεση καρχαρία, ένας σέρφερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι τη Δευτέρα κοντά στο Τζέραλνττον, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ.

A man has died after being mauled by a shark while swimming at a popular beach in Western Australia.



It is the fifth fatal shark attack this year and comes just days after a surfer was attacked and bitten by a shark in the same ​state.



Read more: https://t.co/kWy85qdY22 pic.twitter.com/txvnKJWy0l — Sky News (@SkyNews) September 18, 2026

Θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών το 2026

Τουλάχιστον πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί στην Αυστραλία φέτος.

Ένα 12χρονο αγόρι πέθανε από επίθεση καρχαρία ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ τον Ιανουάριο. Η επίθεση που σκότωσε το αγόρι ήταν μία από τις τέσσερις που καταγράφηκαν σε διάστημα δύο ημερών, γεγονός που ώθησε τους αξιωματούχους να κλείσουν δεκάδες παραλίες της πόλης.

Τρεις δύτες τραυματίστηκαν επίσης θανάσιμα σε ξεχωριστά περιστατικά μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου — δύο στη Δυτική Αυστραλία και ο τρίτος στο Κουίνσλαντ.

Επίσης, τον Ιούνιο, μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από καρχαρία σε μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αυστραλίας στο Σίδνεϊ. Η γυναίκα – που είναι δασκάλα – θυμήθηκε τον περασμένο μήνα ότι χτύπησε τον καρχαρία προτού αυτός την παρασύρει κάτω από το νερό.

Fatal Shark Attack Unfolds Metres From Shore As Onlookers Watch Helplessly At Perth Beach



A male swimmer was killed in a shark attack at Sorrento Beach in Perth’s northern suburbs this morning, as horrified beachgoers watched the animal drag him under and thrash him in the water… pic.twitter.com/idN8qwjR95 — SnDMedia (@SnDMediaNews) September 18, 2026

Η Αυστραλία έχει καταγράψει κατά μέσο όρο δύο έως τρεις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών ετησίως από το 2000, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Βάση Δεδομένων για τα Περιστατικά Καρχαριών, μια συνεργασία που περιλαμβάνει την Taronga Conservation Society Australia, το Πανεπιστήμιο Flinders και την κυβέρνηση της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών (International Shark Attack File), μια βάση δεδομένων με παγκόσμιες επιθέσεις καρχαριών που διατηρείται από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, έχει καταγράψει περισσότερα από 1.280 περιστατικά επιθέσεων καρχαριών σε όλη την Αυστραλία από το 1791, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 250 θανατηφόρων περιστατικών. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει πιο συχνά καθώς ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και δραστηριότητες όπως το σερφ και οι καταδύσεις έχουν κερδίσει δημοτικότητα.

Διαβάστε επίσης:

«Σπίτι του τρόμου» στη Φιλαδέλφεια: Κατοικία φωτογράφου που δήλωνε… serial killer ερευνάται για αγνοούμενες – Φωτογραφίες, βίντεο με στραγγαλισμό γυναίκας και τεφροδόχοι

Βρετανία: Κοινοβουλευτική επιτροπή θα διερευνήσει τις απογοητευτικές εμφανίσεις της χώρας στη… Eurovision

Προϋπολογισμός ΕΕ: Πόλεμος Μερτς – Σάντσεθ για τα 2 τρισ. ευρώ – Τι ζητά η Ισπανία, τα «nein» της Γερμανίας