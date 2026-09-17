Αυστραλία: Φάλαινα θρηνεί για το νεκρό παιδί της – Συγκλονιστικό βίντεο

Takeaways by to pontiki AI Ερευνητές στην Αυστραλία κατέγραψαν μια θηλυκή μεγάπτερη φάλαινα να παραμένει επί ώρες δίπλα στο νεκρό μικρό της, αγγίζοντάς το συνεχώς.

Η ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά υποδεικνύει ότι το ζώο είχε αντιληφθεί τον θάνατο του απογόνου του και βίωνε μια μορφή πένθους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τους ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς που αναπτύσσουν αυτά τα κοινωνικά περίπλοκα θαλάσσια θηλαστικά.

Παρόμοιες εκδηλώσεις πένθους έχουν παρατηρηθεί σε ζώα της ξηράς, όπως οι ελέφαντες και οι πίθηκοι, αλλά η τεκμηρίωσή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά σπάνια.

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Το πένθος δεν είναι μόνο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Φαίνεται ότι υφίσταται στις μεγάπτερες φάλαινες, δείχνουν ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Αυστραλία, μετά την παρατήρηση ενός απ’ αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά το οποίο έμοιαζε να κλαίει το μικρό του που γεννήθηκε νεκρό.

Στις εικόνες αυτές που τραβήχτηκαν πέρυσι στα ανοιχτά της ανατολικής Αυστραλίας, μια θηλυκή φάλαινα μένει κοντά στο άψυχο σώμα του μικρού της, που αναπαύεται στο βυθό της θάλασσας.

Το ζώο, που συνοδεύεται από ένα άλλο του ίδιου γένους, παρακολουθεί με το βλέμμα το νεκρό φαλαινάκι και το αγγίζει με το κεφάλι ή με ένα πτερύγιο.

«Εκ πρώτης όψεως, πίστεψα ότι πρόκειται απλώς για δύο φάλαινες που αναπαύονταν στην επιφάνεια, αλλά η συμπεριφορά τους ήταν ασυνήθιστη», αφηγείται ο Άντριου Μάλβιλ του Sea World Foundation, αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου.

Humpback whale apparently grieves stillborn calf in rare footage



Images released by Olaf Meynecke of Griffith University's Whales and Climate Research Program appears to show a humpback whale mother grieving her stillborn calf. The new research released Thursday offers rare… pic.twitter.com/gkwYv5YTK0 — The Manila Times (@TheManilaTimes) September 16, 2026

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η φάλαινα παρέμεινε «για ώρες, ίσως μάλιστα για ημέρες» δίπλα στο νεκρό μικρό της.

«Είναι αληθινά σπαρακτικό να βλέπεις αυτή τη θηλυκή φάλαινα να αγγίζει αδιάκοπα το μικρό», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλαφ Μέινεκε, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Γκρίφιθ.

Η φάλαινα δεν επιχείρησε να φέρει το μικρό στην επιφάνεια, πράγμα που δείχνει ότι «ίσως είχε καταλάβει πως ήταν νεκρό» λίγο μετά τη γέννησή του, είπαν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με τους ίδιους, είναι πιθανό η στάση της «να αντιπροσωπεύει μια μορφή συμπεριφοράς που συνδέεται με το πένθος στις μεγάπτερες φάλαινες».

Σύμφωνα με τον Όλαφ Μέινεκε, οι εργασίες αυτές καταδεικνύουν τον «ισχυρό δεσμό» που συνδέει τις φάλαινες με τα μικρά τους και τις συναισθηματικές καταστάσεις από τις οποίες περνούν τα «κοινωνικά περίπλοκα» θηλαστικά μετά το θάνατο των μικρών τους ή των συντρόφων τους.

Άλλα ζώα, όπως οι ελέφαντες ή οι μεγάλοι πίθηκοι, έχουν ήδη δείξει σχετικά περίπλοκες συμπεριφορές πένθους, υπενθυμίζει ο πανεπιστημιακός.

«Όμως στην ξηρά το παρατηρούμε πιο συχνά, ενώ στη θάλασσα είναι αληθινά σπάνιο να τεκμηριώσουμε κάτι όπως αυτό».

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