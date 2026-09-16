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17.09.2026 00:21

Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατά» στον βυθό – Μοιάζει με καρτούν, αλλά είναι αληθινό (Video)

17.09.2026 00:21
psari

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Δεν είναι χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, ούτε δημιούργημα υπολογιστή. Το red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini), ή αλλιώς κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο, είναι ένα πραγματικό θαλάσσιο είδος που ξεχωρίζει για την αλλόκοτη εμφάνισή του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κινείται.

Το εν λόγω ψάρι συναντάται στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος και ζει στον πυθμένα, σε βάθη που κυμαίνονται από λίγα μέτρα έως περίπου 120 μέτρα.

Αυτό που τραβά αμέσως την προσοχή είναι τα έντονα κόκκινα χείλη του. Εξίσου ασυνήθιστη είναι όμως και η ανατομία του, καθώς τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγια έχουν προσαρμοστεί ώστε να του επιτρέπουν να μετακινείται πάνω στον βυθό. Η κίνησή του θυμίζει περισσότερο βάδισμα παρά κολύμπι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι χρησιμοποιεί μικρά «πόδια».

Το red-lipped batfish ανήκει στην οικογένεια Ogcocephalidae, στην οποία περιλαμβάνονται ψάρια με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να ζουν κοντά στον πυθμένα. Το συγκεκριμένο είδος δεν είναι προσαρμοσμένο για μεγάλες αποστάσεις μέσα στο νερό και περνά τη ζωή του στην περιοχή του βυθού, όπου αναζητά την τροφή του.

Από τα νερά των Γκαλαπάγκος στα social media

Η ασυνήθιστη μορφή του έχει κάνει το ψάρι ιδιαίτερα γνωστό στο διαδίκτυο. Φωτογραφίες και videos του έχουν προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις, με χρήστες των social media να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για πραγματικό ζώο και να το παρομοιάζουν με ψηφιακή δημιουργία ή ήρωα κινουμένων σχεδίων.

Τα Γκαλαπάγκος, άλλωστε, φιλοξενούν πολλά μοναδικά είδη, όμως το συγκεκριμένο ψάρι ξεχωρίζει για την εικόνα του και τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί να κινείται στον πυθμένα.

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ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 00:27
psari
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατά» στον βυθό – Μοιάζει με καρτούν, αλλά είναι αληθινό (Video)

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