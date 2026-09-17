Πιερία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον Ενιπέα

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταρράκτη του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:15 το βράδυ της Τετάρτης, 16/9, έπειτα από κλήση στο 112 των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.

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